Avrupa'da en çok para kazanan teknik direktörler listesi açıklandı! En pahalısı kim?

Avrupa'nın en çok kazanan teknik direktörleri listesi belli oldu. Avrupa'da en çok maaş alan teknik direktörler arasında dikkat çekici isimler yer aldı. Peki, Avrupa'nın en pahalı teknik direktörü kim? Avrupa'nın önde gelen teknik direktörleri yıllık ne kadar kazanıyor? İşte o liste...

En çok kazanan teknik direktör kim, sorusu cevap buldu. Fransız spor gazetesi L'Equipe, Avrupa'da en çok para kazanan teknik direktörleri sıraladı. Peki, Avrupa'nın en çok maaş alan teknik direktörleri kimler? İşte yıllık ücreti en yüksek teknik direktörler listesi...

AVRUPA'NIN EN ÇOK MAAŞ ALAN TEKNİK DİREKTÖRLERİ

Fransız spor gazetesi L'Equipe tarafından yayınlanan listede en çok kazanan teknik direktör Atletico Madrid'i 13 yıldır çalıştıran Diego Simeone oldu. Diego Simeone'nin yıllık maaşı 32.4 milyon euro.

PEP GUARDİOLA YİNE ZİRVEDE

Listenin demirbaşlarından, Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola da ikinci sırada yer aldı. Pep Guardiola'nın Premier Lig'in en çok kazanan teknik direktörü olduğu ve yıllık maaşının 22.8 milyon euro olduğu kaydedildi.

Avrupa futbolunda en çok kazanan teknik direktörler listesinde ilk 3'ü Jürgen Klopp tamamladı. Klopp'un yıllık maaşının 17.4 milyon euro.