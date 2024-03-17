İsmail Kartal'a yabancı maddeler atıldı! Tecrübeli teknik adama buz tedavisi uygulandı
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'a attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan İsmail Kartal'a tribünlerden yabancı maddeler atıldı. Atılan maddelerden birisi İsmail Kartal'ın başına isabet etti.
Trendyol Süper Lig'in 30.haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Fenerbahçe, 13.dakikada Fred'in ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti.
Trabzonsporlu taraftarlar, golün ardından büyük sevinç yaşayan Fenerbahçe kulübesine yabancı maddeler attı.
İSMAİL KARTAL'A İSABET ETTİ
İsmail Kartal, Trabzonspor maçında tribünden gelen yabancı cisim nedeniyle yaralandı. Teknik direktörün başına buz konarak tedavi yapıldı.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi