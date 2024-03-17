Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Spor > İsmail Kartal'a yabancı maddeler atıldı! Tecrübeli teknik adama buz tedavisi uygulandı

İsmail Kartal'a yabancı maddeler atıldı! Tecrübeli teknik adama buz tedavisi uygulandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsmail Kartal&#039;a yabancı maddeler atıldı! Tecrübeli teknik adama buz tedavisi uygulandı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'a attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan İsmail Kartal'a tribünlerden yabancı maddeler atıldı. Atılan maddelerden birisi İsmail Kartal'ın başına isabet etti.

Trendyol Süper Lig'in 30.haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Fenerbahçe, 13.dakikada Fred'in ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti.

Trabzonsporlu taraftarlar, golün ardından büyük sevinç yaşayan Fenerbahçe kulübesine yabancı maddeler attı.

İSMAİL KARTAL'A İSABET ETTİ

İsmail Kartal, Trabzonspor maçında tribünden gelen yabancı cisim nedeniyle yaralandı. Teknik direktörün başına buz konarak tedavi yapıldı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki kavga Avrupa basınında: ‘Futbol değil felaket!’ Batshuayi’ye kung-fu benzetmesi - Spor'Futbol değil felaket'Beşiktaş efsanesi Metin Tekin olaylı maçtan sonra açıkladı: Tamamen Fenerbahçeli oldum - SporBeşiktaş efsanesi Metin Tekin olaylı maçtan sonra açıkladı: Tamamen Fenerbahçeli oldumAslan’dan çılgın zafer! Galatasaray, Kasımpaşa’yı yenip, liderliğin keyfini sürdü - SporAslan’dan çılgın zaferTrabzon'da saldırıya uğrayan Fenerbahçe kafilesi İstanbul'a döndü - SporFenerbahçe kafilesi sağ salim İstanbul'a döndüFener fırtınadan çıktı! Kanarya, Trabzon'dan üç puanı aldı ama zor kurtuldu - SporFener fırtınadan çıktıTrabzon’da yine bir Fenerbahçe maçı ve yine olaylar…Utanç verici - SporUtanç vericiTFF'den olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası ilk açıklama! - SporTFF'den olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası ilk açıklama!Abdullah Avcı'dan yorumculara kırmızı kart sorusu! 'Merak ediyorum' - SporAbdullah Avcı'dan yorumculara kırmızı kart sorusu! 'Merak ediyorum'İsmail Kartal, Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi 'Maçın iptal olması gerekirdi' - Sporİsmail Kartal, Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi 'Maçın iptal olması gerekirdi'Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası saha karıştı! Kanarya galibiyeti kutlarken taraftar sahaya girdi - SporTrabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası saha karıştı!
Sonraki Haber Yükleniyor...