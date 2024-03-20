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Haberler > Haberler > Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerindeki öğrenciler için destek geliyor! Resmi Gazete yayımlandı! 20 Mart 2024 Resmi Gazete atama kararları

Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerindeki öğrenciler için destek geliyor! Resmi Gazete yayımlandı! 20 Mart 2024 Resmi Gazete atama kararları

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerindeki öğrenciler için destek geliyor! Resmi Gazete yayımlandı! 20 Mart 2024 Resmi Gazete atama kararları

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete'de 20 Mart 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar yayımladı? 20 Mart 2024 Resmi Gazete atama kararları neler? İşte, 20 Mart 2024 Tarihli Resmî Gazete... 20 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'de bugünün kararları nelerdir?

Resmi Gazete'de 20 Mart 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar yayımladı? 20 Mart 2024 Resmi Gazete... 20 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'de bugünün kararları nelerdir?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Bitki Koruma Ürünlerinin Onayına Esas Denemeleri Yapacaklar Hakkında Yönetmelik
–– Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2024/5)

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 29/11/2023 Tarihli ve 2019/17374 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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