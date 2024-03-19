Resmi Gazete yayımlandı! 19 Mart 2024 Resmi Gazete atama kararları
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Resmi Gazete'de 19 Mart 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar yayımladı? 19 Mart 2024 Resmi Gazete atama kararları neler? İşte, 15 Şubat 2024 Tarihli Resmî Gazete... 19 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'de bugünün kararları nelerdir?
Resmi Gazete'de 15 Şubat 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar yayımladı? 15 Şubat 2024 Resmi Gazete... 19 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'de bugünün kararları nelerdir?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/74, 75, 76, 77)
TEBLİĞLER
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/9)
–– İthalattan Süreli Men Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/31)
–– Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/35)
–– Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2023 Tarihli ve E: 2023/198, K: 2023/225 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2023 Tarihli ve E: 2023/199, K: 2023/226 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2023 Tarihli ve E: 2020/68, K: 2023/230 Sayılı Kararı
YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 2, 9 ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Kaynak: Türkiye Gazetesi