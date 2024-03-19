Resmi Gazete yayımlandı! 19 Mart 2024 Resmi Gazete atama kararları

Resmi Gazete'de 19 Mart 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar yayımladı? 19 Mart 2024 Resmi Gazete atama kararları neler? İşte, 15 Şubat 2024 Tarihli Resmî Gazete... 19 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'de bugünün kararları nelerdir?

Resmi Gazete'de 15 Şubat 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar yayımladı? 15 Şubat 2024 Resmi Gazete... 19 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'de bugünün kararları nelerdir?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/74, 75, 76, 77)

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/9)

–– İthalattan Süreli Men Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/31)

–– Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/35)

–– Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2023 Tarihli ve E: 2023/198, K: 2023/225 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2023 Tarihli ve E: 2023/199, K: 2023/226 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2023 Tarihli ve E: 2020/68, K: 2023/230 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 2, 9 ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri