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Haberler > Haberler > 13 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı

13 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
13 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı
Resmi Gazete, Atamalar, Yönetmelik Ve Karar, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Resmi Gazetede bugün yönetmelikler ve kararlar yer alıyor. 13 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete kararları ve detayları haberimizde yer alıyor.

13 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Atamalar var mı merak ediliyor. Yönetmelikler ve kararlar Resmi Gazetede yer alıyor. İşte, detaylar...

13 MART 2024 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji ve Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KARAR

–– Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

İLAN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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