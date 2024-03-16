RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI Kredi kartı nakit avans faiz oranı yüzde 5'e çıktı
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Kredi kartı nakit avans faizi ne kadar oldu, Resmi Gazete'de yayımlandı mı soruları gündeme geldi. Merkez Bankası'nın kararıyla 16 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'de kredi kartı nakit avans çekimlerinde faiz oranı yüzde 4,42’den yüzde 5'e yükseltildi. İşte, Resmi Gazete kararları ve kredi kartı nakit avans faizine dair detaylar...
Kredi kartı nakit avans faizi ne kadar oldu, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? soruları araştırılmakta. 16 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete kararlarında kredi kartı nakit avans faizi belli oldu. İşte, detaylar...
KREDİ KARTI NAKİT AVANS FAİZİ NE KADAR OLDU?
Kredi kartlarında nakit avans çekimi faiz oranı yüzde 4, 42'den yüzde 5'e yükseltildi. Kredi kartı mevduat hesaplarında faiz yüzde 5'e çıkarıldı.
KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI
Kredi Kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları hakkında tebliğ yayınlandı. Buna göre, kredi kartlarında nakit avans çekimi faiz oranı yüzde 4, 42'den yüzde 5'e yükseltildi. Kredi kartı mevduat hesaplarında faiz yüzde 5'e çıkarıldı.
16 MART 2024 TARİHLİ RESMİ GAZETE KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
–– Kapalı Ortamda Bitkisel Üretim Kayıt Sistemi Yönetmeliği
–– Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Kamu İhale Sözleşmelerinde Düşük Karbon Emisyonuna Sahip Yeşil Çimento Kullanımının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Tebliğ
–– Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/6)
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/03/2024 Tarihli ve 12495, 12500, 12501 ve 12502 Sayılı Kararları
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri