Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Haberler > RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI Kredi kartı nakit avans faiz oranı yüzde 5'e çıktı

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI Kredi kartı nakit avans faiz oranı yüzde 5'e çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
RESMİ GAZETE&#039;DE YAYIMLANDI Kredi kartı nakit avans faiz oranı yüzde 5&#039;e çıktı
Resmi Gazete, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kredi kartı nakit avans faizi ne kadar oldu, Resmi Gazete'de yayımlandı mı soruları gündeme geldi. Merkez Bankası'nın kararıyla 16 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'de kredi kartı nakit avans çekimlerinde faiz oranı yüzde 4,42’den yüzde 5'e yükseltildi. İşte, Resmi Gazete kararları ve kredi kartı nakit avans faizine dair detaylar...

Kredi kartı nakit avans faizi ne kadar oldu, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? soruları araştırılmakta. 16 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete kararlarında kredi kartı nakit avans faizi belli oldu. İşte, detaylar...

KREDİ KARTI NAKİT AVANS FAİZİ NE KADAR OLDU?

Kredi kartlarında nakit avans çekimi faiz oranı yüzde 4, 42'den yüzde 5'e yükseltildi. Kredi kartı mevduat hesaplarında faiz yüzde 5'e çıkarıldı. 

KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Kredi Kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları hakkında tebliğ yayınlandı. Buna göre, kredi kartlarında nakit avans çekimi faiz oranı yüzde 4, 42'den yüzde 5'e yükseltildi. Kredi kartı mevduat hesaplarında faiz yüzde 5'e çıkarıldı. 

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI Kredi kartı nakit avans faiz oranı yüzde 5'e çıktı - 1. Resim

16 MART 2024 TARİHLİ RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

–– Kapalı Ortamda Bitkisel Üretim Kayıt Sistemi Yönetmeliği

–– Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Kamu İhale Sözleşmelerinde Düşük Karbon Emisyonuna Sahip Yeşil Çimento Kullanımının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Tebliğ

–– Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/6)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/03/2024 Tarihli ve 12495, 12500, 12501 ve 12502 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kızılcık Şerbeti Nursema diziden ayrılıyor mu? - HaberlerKızılcık Şerbeti Nursema diziden ayrılıyor mu?Yalı Çapkını Ökkeş Ağa kim, gerçek adı ne? Murat Baykan kimdir, kaç yaşında? - HaberlerYalı Çapkını Ökkeş Ağa kim, gerçek adı ne? Murat Baykan kimdir, kaç yaşında?Laçin Ceylan kimdir, kaç yaşında? Gaddar Dağhan'ın annesi Fatma gerçek adı ne? - HaberlerLaçin Ceylan kimdir, kaç yaşında? Gaddar Dağhan'ın annesi Fatma gerçek adı ne?Yalı Çapkını Akın kim, gerçek adı ne? Melih Özkaya kimdir, kaç yaşında? - HaberlerYalı Çapkını Akın kim, gerçek adı ne? Melih Özkaya kimdir, kaç yaşında?8. gün teravih namazı kılmanın fazileti! Ramazan’ın 8. günü teravih kılmanın fazileti nedir? - Haberler8. gün teravih namazı kılmanın fazileti! Ramazan’ın 8. günü teravih kılmanın fazileti nedir?Epic Games Bahar İndirimleri 2024 hangi oyunlar? İşte yeni fiyatlar - HaberlerEpic Games Bahar İndirimleri 2024 hangi oyunlar? İşte yeni fiyatlarFenerbahçe Olympiakos'u elerse yarı final rakibi kim olacak? Fenerbahçe’nin Konferans Ligi yarı final muhtemel rakipleri - HaberlerFenerbahçe Olympiakos'u elerse yarı final rakibi kim olacak? Fenerbahçe’nin Konferans Ligi yarı final muhtemel rakipleriGaddar dizisi Aydan'ın annesi Oya kim, gerçek adı ne? Neslihan Yeldan hayatı ve biyografisi - HaberlerGaddar dizisi Aydan'ın annesi Oya kim, gerçek adı ne? Neslihan Yeldan hayatı ve biyografisi7. gün teravih namazı kılmanın fazileti! Ramazan’ın 7. günü teravih kılmanın fazileti nedir? - Haberler7. gün teravih namazı kılmanın fazileti! Ramazan’ın 7. günü teravih kılmanın fazileti nedir?Kızılcık Şerbeti Gökhan kim, gerçek adı ne? Hasan Emre Avcı kimdir? - HaberlerKızılcık Şerbeti Gökhan kim, gerçek adı ne? Hasan Emre Avcı kimdir?
Sonraki Haber Yükleniyor...