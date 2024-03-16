RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI Kredi kartı nakit avans faiz oranı yüzde 5'e çıktı

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Mart 2024 00:34 - Güncelleme: 16 Mart 2024 00:40 - Güncelleme:

Resmi Gazete, Haber

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Kredi kartı nakit avans faizi ne kadar oldu, Resmi Gazete'de yayımlandı mı soruları gündeme geldi. Merkez Bankası'nın kararıyla 16 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'de kredi kartı nakit avans çekimlerinde faiz oranı yüzde 4,42’den yüzde 5'e yükseltildi. İşte, Resmi Gazete kararları ve kredi kartı nakit avans faizine dair detaylar...