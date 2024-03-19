Resmi Gazete'de atama ve görevden alma kararları

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Mart 2024 00:52 - Güncelleme: 19 Mart 2024 00:57 - Güncelleme:

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de bazı bakanlık ve kurumlara yeni atamalar yapıldı. Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen'in yerine Yusuf Tüfekçi getirildi.