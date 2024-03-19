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Resmi Gazete'de atama ve görevden alma kararları

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Resmi Gazete&#039;de atama ve görevden alma kararları

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de bazı bakanlık ve kurumlara yeni atamalar yapıldı. Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen'in yerine Yusuf Tüfekçi getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yeni atama kararları alındı.

Yayımlanan kararlara göre; Milli Eğitim Bakanlığı Rize Milli Eğitim Müdürü Engin Emen görevden alınırken, bu suretle boşala Rize Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf Tüfekçi getirildi.

Resmi Gazete'de atama ve görevden alma kararları - 1. Resim

3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince, Devlet Arşivleri Genel Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Murat Yıldız, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına ise Abdülhamit Tüfekçioğlu atandı.

Resmi Gazete'de atama ve görevden alma kararları - 2. Resim

Ayrıca aynı sayılı kararnamenin aynı maddeleri kapsamında; Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne Şali Yıldırım, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne ise Rıza Uçan atandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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