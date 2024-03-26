Şanlıurfa'da feci kaza: Genç hemşire son nefesini görev yaptığı hastanede verdi

Şanlıurfa'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole girerek ağaca çarptı. Feci kazada yaralanan hemşire, görev yaptığı Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Feci kaza, 21 Martta Ceylanpınar-Viranşehir kara yolunda bulunan taş ocağı mevkiinde meydana geldi. Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Aslan Keskin, işe gitmek için bindiği otomobilinin kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan otomobil şarampole girerek bir ağaca çarptı.

Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan hemşire, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansta görevli meslektaşlarına teslim edildi.

GÖREV YAPTIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi burada yapılan hemşire, görev yaptığı Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakıma alınan hemşire, dün öyle saatlerinde hayatını kaybetti. Hemşirenin cenazesi, ilçeye bağlı Dikili kırsal Mahallesinde defnedildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.