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Ölümden dönen Ahu Tuğba'nın kızı anlattı: Doktorları dinlemedi

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Ölümden dönen Ahu Tuğba&#039;nın kızı anlattı: Doktorları dinlemedi

Magazin Haberleri

Ölümden dönen Yeşilçam'ın yıldızı Ahu Tuğba'nın son durumu hakkında kızı Anjelik Calvin bilgi verdi. Calvin, yürüteç ile yürüyen oyuncunun doktorları dinlemediği için bunları yaşadığını aktardı. 

Amerika'da yaşayan Yeşilçam'ın güzel oyuncularından Ahu Tuğba, sağlık sorunlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Yıldız oyuncu geçtiğimiz nisan ayında Los Angelas'ta trafik kazası geçirmiş, 3 hafta yoğun bakımda tedavi görmüştü.  

Mayıs ayında taburcu olan Tuğba, sevenlerini yine korkuttu. Zor günler geçiren oyuncu evde baygın halde kızı tarafından bulundu. Ses sanatçısı Onur Akay ünlü oyuncunun KOAH hastalığı ile mücadele ettiğini öne sürmüştü. Fakat gerçek çok başka çıktı...

Ölümden dönen Ahu Tuğba'nın kızı anlattı: Doktorları dinlemedi - 1. Resim

AHU TUĞBA'NIN SON DURUMUNU KIZI ANLATTI

Kızı ile Amerika'da yaşayan Tuğba hastaneye kaldırıldı. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin, annesinin son sağlık durumu hakkında Olcay Ünal Sert’e konuştu.

Ölümden dönen Ahu Tuğba'nın kızı anlattı: Doktorları dinlemedi - 2. Resim

Ahu Tuğba ve kızı Anjelik

ANJELİK CALVİN: DOKTORLARI DİNLEMEDİ

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin; "Annem fizik tedavide yürüteç ile yürüyordu, çok kırıklı kaburga ameliyatı geçirmişti. Maalesef doktorları dinlemedi, kesinlikle uçağa binmemesi gerekirken 5,5 saatlik yolculukla Los Angeles'tan Miami'ye geçti. Eve geldiğinde annemi fenalaşmış bir şekilde buldum. Acilen ambulansla hastaneye yetiştirdim. 2 saat sonra evde olsam her şey için çok geç olabilirdi" dedi.

Düzenleyen:  - Magazin
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