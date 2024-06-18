Ahu Tuğba’dan kötü haber: Yeniden hastaneye kaldırıldı, durumu ciddi

Yeşilçam’ın yıldızı Ahu Tuğba, Nisan ayında Los Angeles’ta feci bir trafik kazası geçirmişti. 8 saatlik zor bir operasyon atlatan Tuğba, yeniden hastaneye kaldırıldı. Kızı Anjelik Calvin ünlü oyuncunun fotoğrafını paylaşarak dua istedi.

‘Meçhule Gidenler’ , ‘Analar Ölmez’ , ‘Haciz Kararı’ , ‘Akrep’ gibi birçok Yeşilçam filminde rol alan Ahu Tuğba, Amerika’nın Los Angeles şehrinde korkunç bir trafik kazası geçirmişti. Kaburgaları kırıldığı öğrenilen oyuncu, 8 saatlik kritik bir operasyon geçirmişti. Günlerce yoğun bakımda kalan isimden bir kötü haber daha geldi.

KIZI HASTA YATAĞINDAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Atlattığı kaza sonrası bir süre fizik tedavi gören Ahu Tuğba, yeniden hastaneye kaldırıldı. Önceki gün evinde rahatsızlanan oyuncunun durumunun kötü olduğu bildirildi. Yeşilçam yıldızının son halini kızı Anjelik Calvin paylaştı ve annesi için sevenlerinden dua istedi.

“MAMAYLA BESLENİYORUM” DEMİŞTİ

Mayıs ayında taburcu olan Ahu Tuğba, geçirdiği kaza sonrası sevenlerini üzen bilgiler paylaşmıştı. Verdiği bir röportajda tedavisiyle ilgili konuşan oyuncu yemek yiyemediğini, mamayla beslendiğini söylemişti. Açıklamasında ise “İlaçlar ağır geliyor. Yemek yiyemiyorum, mamayla besleniyorum. Doktorlar geçer diyor ama moralim sıfır” demişti.