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Son fotoğrafı hayranlarını üzmüştü: Ahu Tuğba’nın hastalığı ortaya çıktı

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Son fotoğrafı hayranlarını üzmüştü: Ahu Tuğba’nın hastalığı ortaya çıktı

Magazin Haberleri

Los Angelas’ta yaşayan Yeşilçam’ın yıldızı Ahu Tuğba, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ciddi olan Tuğba için kızı Anjelik Calvin dua istemişti. Ünlü oyuncunun hastalığı ortaya çıktı.

Yeşilçam oyuncusu 68 yaşındaki Ahu Tuğba, apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Maskeli fotoğrafları sevenlerini endişelendiren ünlü ismin hastalığı belli oldu.

‘Meçhule Gidenler’ , ‘Analar Ölmez’ , ‘Haciz Kararı’ , ‘Akrep’ gibi birçok Yeşilçam filminde rol alan Ahu Tuğba, Amerika’nın Los Angeles şehrinde korkunç bir trafik kazası geçirmişti. 8 saatlik bir operasyon geçiren oyuncunun bir süredir fizik tedavi gördüğü öğrenilmişti.

Son fotoğrafı hayranlarını üzmüştü: Ahu Tuğba’nın hastalığı ortaya çıktı - 1. Resim

KIZI DUA İSTEMİŞTİ

Öte yandan Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin, annesinin yeniden hastaneye kaldırıldığını ve durumunun ağır olduğunu bildirmiş, sevenlerinden dua istemişti. Ayrıca Ahu Tuğba’nın paylaşılan maskeli fotoğrafı hayranlarını endişelendirmişti.

Son fotoğrafı hayranlarını üzmüştü: Ahu Tuğba’nın hastalığı ortaya çıktı - 2. Resim

HASTALIĞINI AÇIKLADI: MASKELERLE YATIYOR

Sevenleri Ahu Tuğba’dan gelecek iyi bir haber beklerken, ses sanatçısı Onur Akay ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı ve Tuğba’nın KOAH hastalığıyla mücadele ettiğini öne sürdü. Açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı: 

“Canım dostum Ahu Tuğba çok uzun bir süredir kısa adı KOAH olan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ile mücadele ediyor. Kızı yakın dostum Anjelik, bana yıllar önce bu rahatsızlığını anlatmıştı ama 'Onur abiciğim bu aramızda kalsın' dediği için yazmamıştım. Hava yollarının daralması sonucu rahat ve sağlıklı bir şekilde nefes almayı engelleyen bir akciğer hastalığı ile mücadele eden Ahu ablam, Amerika'da hastanede maskelerle yatıyor. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin...”

Düzenleyen:  - Magazin
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