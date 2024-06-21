‘Kıyma’ dizisi setine saldırıda yeni gelişme! Dikkat çeken ‘Daltonlar çetesi’ detayı

Kıyma adlı internet dizisinin çekimlerine silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırganı fark eden ve kendini korumaya çalışan Cengizhan Yurdutek’in kafasını kurşun sıyırmış, ünlü oyuncu başından yaralanmıştı. Konuyla ilgili dizinin çekildiği plato yönetiminden açıklama gecikmedi. Öte yandan Cengiz Yurdutek’in hedef alındığı öne sürülen saldırının Daltonlar Çetesi ile bağlantılı olabileceği iddia edildi.

Blutv’de ekrana gelen ‘Kıyma’ dizisinin 4. sezon çekimlerinin yapıldığı platoya önceki gün silahlı saldırı düzenlenmişti. Korkunç saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

CENGİZHAN YURDUTEK’İN BAŞINI MERMİ SIYIRDI

Kartal'daki Be Platoları'nda korkunç bir saldırı gerçekleşti. Sete giden bir grup, sahne provasına başlamak üzere hazırlık yapan oyuncu ekibe ateş açtı. Dizide Cengo rolünü üstlenen oyuncu Cengizhan Yurdutek, kendini korumak için bankın arkasına atladı. Yurdutek, başını sıyıran mermi nedeniyle yaralandı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Kartal'da film seti ofisine silahla ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Esenyurt'ta gözaltına alınan taksici Ş.T'nin, sorgusunda, kendisini B.G'nin aradığını, daha sonra Beyoğlu'ndan S.Y'yi alarak olay yerine gittiklerini, aracı cadde üzerinde beklerken saldırının gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

Şüpheliler B.G. ile S.Y. de adresleri belirlendikten sonra yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ile 73 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G ile S.Y çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, taksici Ş.T. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Cengiz Yurdutek

PLATO YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Olayın ardından dizi ekibi yayıncı platforma saldırının kendilerine değil, platoya yönelik olduğunu söyledi. Kaltal’daki BE Film Yapım Plato Stüdyo şirketinden yapılan yazılı açıklama şöyle:

-18.06.2024 günü öğleden sonra işyerimizin dış kapısından yapılan silahlı saldırı nedeniyle üzgün olduğumuzu ancak gerek firma çalışanlarımızın gerekse çekim yapmak amacıyla orada bulunan Kıyma dizisi ekibi çalışanlarının canına zarar gelmediğinden ötürü müsterih olduğumuzu beyan eder, yaralanan Kıyma dizisi oyuncusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

-Hepimizi derinden üzen bu hadise, yargıya intikal etmiş olup, soruşturma ve kovuşturma evrelerinin tamamlanarak saldırganların yargılanmaları sonucunda hüküm kesinleşene kadar herhangi bir açıklama yapmanın yargılamanın selameti açısından doğru olmadığının bilicindeyiz.

-Ancak şu kadarını söyleyebiliriz ki, bu saldırı firmamıza yönelik değildir. Hadise, Kıyma dizi ekibinin platmuzun ana kapısının önünde bulunduğu sırada dışardan ekibe doğru yapılmış bir saldırı olarak görünmektedir.

-BE Film Yapım Plato Stüdyo, sinema televizyon sektörünün önemli ve saygın bir firması olarak daha önce hiçbir şekilde bu tarz bir olaya maruz kalmamıştır. Oyuncusundan, set çalışanına kadar tüm sektör mensupları tarafından çok iyi bilindiği üzere firmamız, tüm ekiplerin huzur ve güven içinde çalıştığı, son derece profesyonel hizmet aldığı bir platodur.

-Gerek firma yetkilileri, gerekse tüm çalışanlarımız daha önce her hangi bir tehdit almamış, her ne şekilde olursa olsun en ufak bir saldırı girişimine maruz kalmamıştır.

-Güvenlik tedbirlerinin son derece titizlikle sağlandığı işyerimizde bundan böyle daha da teyakkuz halinde olunacağını gereken her şeyin yapılacağını bu vesileyle kamuoyuna duyururuz.

SALDIRIDA ‘DALTONLAR ÇETESİ’ İZİ

Öte yandan Gazete Duvar'da yer alan habere göre, merminin başını sıyırması sonucu ölümden dönen Cengiz Yurdutek'e yapılan saldırıyı 'Daltonlar' olarak bilinen çeteye yakın hesaplar TikTok'tan yaptıkları paylaşımlarla üstlenmeye başladı. İddiaya göre oyuncu Yurdutek, yine Daltonlar tarafından Fransa'da öldürüldüğü ileri sürülen çete lideri Halil Ay'a yakınlığı ve cenazesine katılması nedeniyle hedef alındı.

Saldırı sonrası paylaşımlar yapan hesapların bir diğer SıfırBir oyuncusu Burak Akyüz’ü de hedef gösterdiği belirtiliyor.