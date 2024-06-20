Derya Uluğ sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Sahnede rahatsızlanan şarkıcı Derya Uluğ hastaneye kaldırıldı. Domuz Gribi olduğu anlaşılan Uluğ, konserlerini de erteledi.

Son dönemin popüler şarkıcıları arasında yer alan ve dile dolanan şarkılarıyla bilinen Derya Uluğ, son konserinde rahatsızlandı.

Kıbrıs’taki konseri sırasında rahatsızlan ve hayranlarını korkutan sanatçı, konserini zar zor tamamladı ve sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Domuz gribi olduğu iddia edilen Derya Uluğ'un tedavi altına alındığı belirtildi.

KONSERİNİ İPTAL ETTİ

Uluğ, bir açıklama yayınlayarak önümüzdeki konserini gerçekleştiremeyeceğini söyledi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son konserim sonrasında sağlık durumum maalesef kötüleşti. Hastanede gerekli tüm tedaviler yapılmasına rağmen maalesef konserimi gerçekleştiremeyeceğimi üzülerek belirtmek isterim. İlk kez böyle bir şey yaşıyorum. Misafirlerden özür diliyorum. Başka bir tarihte telafi edeceğiz."