Ünlü şarkıcı Justin Timberlake gözaltına alındı

Amerikalı aktör ve pop şarkıcısı Justin Timberlake, gözaltına alındı. Timberlake’nin alkollüyken araba kullandığı ortaya çıktı.

Justin Timberlake Hamptons'da alkollü araç kullandığı için gözaltına alındı.

MAHKEMEYE ÇIKARILACAK

ABC News 43 yaşındaki şarkıcının Pazartesi gecesi tutuklandığını ve ilerleyen saatlerde mahkemeye çıkarılacağını bildirdi.

POLİS ÇEVİRMESİNE TAKILDI

Edinilen bilgide, şarkıcının Pazartesi gecesi Sag Harbor'daki yerel bir otelde arkadaşlarıyla buluştuğunu ve gruptan ayrıldıktan sonra kenara çekildiğini doğruladı.

Pop yıldızının bu hafta Chicago'da iki konseri olacaktı. Ardından önümüzdeki hafta ise New York'taki Madison Square Garden'da arka arkaya konser verecekti. Konserlerin ileri bir tarihe ertelenip ertelenmeyeceği henüz net değil.