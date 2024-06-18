Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Ünlü şarkıcı Justin Timberlake gözaltına alındı

Ünlü şarkıcı Justin Timberlake gözaltına alındı

Düzenleyen: / Kaynak: Daily Mail
- Güncelleme:
Ünlü şarkıcı Justin Timberlake gözaltına alındı

Magazin Haberleri  / Daily Mail

Amerikalı aktör ve pop şarkıcısı Justin Timberlake, gözaltına alındı. Timberlake’nin alkollüyken araba kullandığı ortaya çıktı.

Justin Timberlake Hamptons'da alkollü araç kullandığı için gözaltına alındı.

MAHKEMEYE ÇIKARILACAK

ABC News 43 yaşındaki şarkıcının Pazartesi gecesi tutuklandığını ve ilerleyen saatlerde mahkemeye çıkarılacağını bildirdi.

POLİS ÇEVİRMESİNE TAKILDI

Edinilen bilgide, şarkıcının Pazartesi gecesi Sag Harbor'daki yerel bir otelde arkadaşlarıyla buluştuğunu ve gruptan ayrıldıktan sonra kenara çekildiğini doğruladı.

Pop yıldızının bu hafta Chicago'da iki konseri olacaktı. Ardından önümüzdeki hafta ise New York'taki Madison Square Garden'da arka arkaya konser verecekti. Konserlerin ileri bir tarihe ertelenip ertelenmeyeceği henüz net değil.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Daily Mail
Elon Musk, interneti tamamen değiştirmek istiyor! Laptop boyutunda Starlink Mini geliyor...İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle EURO 2024 Türkiye - Gürcistan maçında forma giymeyecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Metin Serezli imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı - MagazinÜnlü oyuncu imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadıAhu Tuğba’dan kötü haber: Yeniden hastaneye kaldırıldı, durumu ciddi - MagazinAhu Tuğba’dan kötü haber: Hastaneye kaldırıldıEngin Polat tekrar hakim karşısında: Sosyal medyadaki ifşası için 9 yıl hapsi isteniyor - Magazinİfşa davası bugün başladı! İşte istenen ceza...Feci kaza: Yüzüklerin Efendisi’nin Gandalf’ı Ian McKellen sahneden düştü - MagazinYüzüklerin Efendisi'nin yıldızı hastaneye kaldırıldıCeyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitirmişti! Bülent Şakrak'tan sürpriz paylaşım - Magazin8 yıllık evliliğini bitirmişti! Sürpriz paylaşım...Sürpriz nikah: Reza Zarrab ile Dilara Altıntop ile evlendi! İşte ilk fotoğraf - MagazinSürpriz nikah: Reza Zarrab evlendi! İşte ilk fotoğraf
Sonraki Haber Yükleniyor...