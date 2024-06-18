Feci kaza: Yüzüklerin Efendisi’nin Gandalf’ı Ian McKellen sahneden düştü

Yüzüklerin Efendisi serisinde canlandırdığı ‘Gandalf’ karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ian Mc Kellen, tiyatro sahnesinden düştü. Kellen, kaza sonrası apar topar hastaneye kaldırıldı.

Yüzüklerin Efendisi serisinde Gandalf rolüyle ön plana çıkan Ian Mc Kellen’dan sevenlerini üzen bir haber geldi. Usta oyuncu tiyatro sahnesinde geçirdiği kaza sonucu hastanelik oldu.

ACI İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

Sir Ian McKellen, Londra'daki Noël Coward tiyatrosunda Player Kings performansı sırasında sahneden düştü. 85 yaşındaki aktör acı içinde bağırarak yardım istedi. Bir personel ise sahneye koştu.

“MORALİ GAYET İYİ”

Ayağı kayıp yere düştüğü görülen Ian Mc Kellen, hastaneye kaldırılırken oyun iptal edildi.

Daha sonra bir tiyatro sözcüsü yaptığı açıklamada Sir Ian'ın tomografisinin çekildiğini ve sağlık görevlilerinin "hızlı ve tam bir iyileşme göstereceğini" söylediğini belirtti. Sözcü, "Ian'ın morali gayet iyi" dedi.

Öte yandan Çarşamba günü oyunun matine gösterimi için sahneye geri dönmesi bekleniyor. Usta isim, 'Player Kings'de John Falstaff rolünü oynuyor.

IAN MCKELLEN KİMDİR?

Sir Ian Murray McKellen CH CBE (d. 25 Mayıs 1939), İngiliz oyuncu. Altı kez Laurence Oliver Ödülleri, birer kez Tony Ödülleri, Altın Küre Ödülleri, SAG Ödülleri, BIF Ödülleri, iki kez Satürn Ödülleri, dört kez Drama Desk Ödülleri ve iki kez Eleştirmenlerin Seçimi Film Ödülleri sahibi olmuştur. iki kez Akademi Ödülleri adaylığı, dört BAFTA adaylığı ve beş Primetime Emmy Ödülleri adaylığı bulunmaktadır.

-Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde ve Hobbit filminin kadrosunda Gandalf'ı canlandırdı.

-X-Men film serilerinde metallere hükmeden Magneto olarak rol aldı.

-Üniversite'de 20'yi aşkın tiyatro oyununda rol aldı.

-1990'da "Sir" unvanı kazandı.