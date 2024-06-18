Sürpriz nikah: Reza Zarrab ile Dilara Altıntop ile evlendi! İşte ilk fotoğraf

Şarkıcı Ebru Gündeş ile 11 yıl kaldıktan sonra boşanan Rezza Zarrab’ın Bursalı sosyetik güzel Dilara Altıntop ile nikah masasına oturduğu iddia edildi. Çiftin nikahına ait olduğu öne sürülen bir fotoğraf da sosyal medyadan paylaşıldı.

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların delinmesiyle suçlanan ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra şartlı olarak kefaletle serbest bırakılan Reza Zarrab’ın evlendiği iddiası magazin gündemini salladı.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile 11 yıl evli kalan ve 2021 yılında boşanan Reza Zarrab’ın ABD’de kendisinden 20 yaş küçük Bursalı Dilara Altıntop ile evlendiği iddia edildi.

Snob Magazin’de yer alan habere göre; 2016 yılında banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçundan ABD’de tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Reza Zarrab’ın Bursalı sosyetik Dilara Altıntop ile evlendiği magazin gündemine bomba gibi düştü. Çiftin, geçtiğimiz aylarda Miami'de dünya evine girdiği konuşulanlar arasında.

Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'ten Alara adında bir kızı bulunuyor.

DİLARA ALTINTOP KİMDİR?

Dilara Altıntop, Linkedin’de bulunan profilinde Miami'de yaşadığı belirtiliyor. Altıntop, kendisiyle ilgili şu bilgileri paylaşıyor:

Yakın zamanda Boston Üniversitesi'nde paralegal sertifika programını tamamladım. Burada dava ve dava yaşam döngülerinden yasal araştırma ve yazmaya kadar çeşitli yasal kavramları inceledim ve analiz ettim. İş hukuku ve emlak planlaması da dahil olmak üzere çok çeşitli dava uzmanlıklarına dair çalıştım.

Resmi paralegal eğitim ve öğretimime ek olarak, iletişim becerilerim, zaman yönetimi ve çoklu görev yeteneklerim; ekip işbirliği yeteneğim ve problem çözme tutkumla birlikte beni hukuk alanında gelecekteki kariyer fırsatları için harika bir aday haline getiriyor.

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-Türk Milli Yüzme Takımı'nın eski üyesi. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları, FINA Dünya ve LEN Avrupa Şampiyonaları gibi çeşitli yarışmalarda Türkiye takımını temsil etti.

-Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski A takım üyesi ve kadın takım kaptanı. Çok sayıda madalya kazandı ve birçok ulusal rekor kırdı.

-2011'de Malta'nın Gzira kentinde düzenlenen ISF (Uluslararası Okul Sporları Federasyonu) Yüzme Kupası'nda dünya şampiyonu oldu.