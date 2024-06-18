Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitirmişti! Bülent Şakrak'tan sürpriz paylaşım

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Haziran 2024 10:03 - Güncelleme: 18 Haziran 2024 10:05 - Güncelleme:

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Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Bülent Şakrak, gönlünü oyuncu Esra Akpınar’a kaptırdı. Bir süredir birlikte olan ikiliden yan yana fotoğraf geldi. Şakrak, kareyi ‘Çiçek’ notuyla paylaştı.