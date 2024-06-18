Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitirmişti! Bülent Şakrak'tan sürpriz paylaşım
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Bülent Şakrak, gönlünü oyuncu Esra Akpınar’a kaptırdı. Bir süredir birlikte olan ikiliden yan yana fotoğraf geldi. Şakrak, kareyi ‘Çiçek’ notuyla paylaştı.
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 2015 yılında nikah masasına oturdu. Aralarında anlaşmazlık yaşayan çift, geçtiğimiz yıl boşandı. 8 yıl sonra yollarını ayıran ikiliden Şakrak, gönlünün kapılarını oyuncu Esra Akpınar’a açtı.
‘ÇİÇEK’ NOTUYLA PAYLAŞTI
Birliktelikleri dolu dizgin giden çiftten Bülent Şakrak, kişisel sosyal medya hesabından çıktıkları tatile ait bir kare paylaştı. Yazın keyfini sevdiği insanla çıkarak Şakrak, fotoğrafa ‘Çiçek’ notunu düştü.
Fotoğrafa kısa zamanda onlarca yorum geldi. Çiftin meslektaşları Doğa Rutkay Kamal, Serkay Tütüncü gibi isimler iyi dileklerde bulundu.
CEYDA DÜVENCİ, GÜÇLÜ METE İLE BİRLİKTE
Öte yandan Bülent Şakrakt’tan boşanan Ceyda Düvenci ise gönlünü radyo programcısı Güçlü Mete’ye kaptırdı. Çift, geçtiğimiz günlerde Düvenci’nin doğum gününü birlikte kutladı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi