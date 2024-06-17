İbrahim Tatlıses'ten bayram günü şoke eden paylaşım! 3 ismi gösterdi, ağzına geleni saydı

Şarkıcı İbrahim Tatlıses bayram günü şaşkına çeviren bir paylaşımda bulundu. 3 isimden bahseden Tatlıses, resimlerini de paylaşıp ağına geleni yazdı. İşte o paylaşım...

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan şarkıcı İbrahim Tatlıses bayramda yaptığı bir paylaşımla takipçilerini şaşkına uğrattı.

SENELER SONRA İFŞA ETTİ

Çocukluk arkadaşı, menajeri ve başak bir arkadaşıyla çektirdiği fotoğrafı paylaşan Tatlıses, kendisine yapılan kötülüğü yıllar sonra ifşa etti.

AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ!

Uzun yıllar omuz omuza çalıştığı 3 arkadaşının kendisine büyük bir kötülük yaptığını iddia eden İbrahim Tatlıses, bayram günü nefret kustu.

3 HASAN DA BAYRAMI GÖREMEDİ

Vefat eden arkadaşlarını hedef alan Tatlıses paylaşımında "Bu gördüğünüz 3 arkadaş arkamdaki menajerim Hasan Bora, sol tarafımdaki çocukluk arkadaşım Hasan Çelik ve sağ tarafımdaki Hasan Nabi... Üçü de Hasan, bana kötülük etmişlerdi. Bu bayramı göremediler, Allah tahsilatlarını affetsin" sözlerine yer verdi.