İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli hastaneden paylaşım yaptı, sevenlerini korkuttu

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ile eşi Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebekleri ocak ayında dünyaya gelmişti. Mutlu evlilikleri devam eden çiftten Şefkatli, son yaptığı paylaşımlarla sevenlerini endişelendirdi.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında evlendi. Ünlü çiftten Şefkatli, yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.

OĞULLARI 3 GÜNLÜKKEN AMELİYAT OLDU

Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerini 22 Ocak’ta dünyaya getirmişti. Bebeklerine kavuşan Şefkatli ile Tatlıses’i aile yakınları yalnız bırakmadı. Bebeklerden birinin adı Sinan Emir, diğerinin ismi ise İbrahim Ayel oldu.

Çiftin ikizlerinden Ayel, yaşadığı kalp rahatsızlığından dolayı henüz 3 günlükken ameliyat oldu ve 12 gün hastanede kaldı, daha sonra ise ikinci kez operasyon geçirdi.

“BEYİN MR’I ÇEKİLDİ”

Oğlunun kalbinde çıkan sorundan dolayı stres yaşayan ve lohusalık sürecini zor geçiren Yasemin Şefkatli, son olarak Instagram’dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Sevenlerini endişelendiren Şefkatli, hastane odasından çektiği kareye şu notu düştü:

“Sizin merakınızı ve sizi çok seviyorum. Bugün beyin MR çekildi, kafaya takılacak hiçbir şey yok. Tamamen strese bağlı gelişen şeyler. Dermatolog da aynı şeyleri söyledi. Tedavileri uygulayacağım, kafaya artık bir şey takmayacağım ve geçecek!”

“HER ŞEY KAFADA BİTİYOR”

Şefkatli bir sonraki paylaşımında ise şunları söyledi:

“Stres sağlığa zararlıdır. Bence benim birkaç ayımın patlaması oldu ama şu an en azından sebebini ve yapmam gerekeni biliyorum. Her şey kafada bitiyor. Hep pozitif olup içe atmakta iyi değil. Önce rahat olacağız sonra iyi düşüneceğiz. Her şeye bin şükür.”