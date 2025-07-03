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Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar'ın eşi ölüm sebebini açıkladı! Cenaze detayı yürekleri dağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kurtlar Vadisi&#039;nin yıldızı Şekip Taşpınar&#039;ın eşi ölüm sebebini açıkladı! Cenaze detayı yürekleri dağladı
Şekip Taşpınar, Kurtlar Vadisi, Ölüm, Kalp Krizi, Balıkesir, Haber
Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Kibritçi Cevat" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Şekip Taşpınar’ın eşi Berna Taşpınar, eşinin iki gün önce Balıkesir’e ablasının yanına gittiğini ve dün sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Uzun süredir Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan Şekip Taşpınar, dün sabah saatlerinde akraba ziyareti için gittiği Balıkesir’in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi’nde hayatını kaybetti.

Şekip Taşpınar 56 yaşında hayatını kaybetmişti! Eşi son yaptığı şeyi açıkladı: O detay yürek yaktı - 1. Resim

Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Şekip Taşpınar, 2000'li yılların başında yer aldığı dizi ve sinema projeleriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştı. Özellikle Kurtlar Vadisi dizisindeki "Kibritçi Cevat Akarsu" karakteriyle büyük beğeni toplamış ve kültleşmiş karakterler arasında yer almıştı.

Şekip Taşpınar 56 yaşında hayatını kaybetmişti! Eşi son yaptığı şeyi açıkladı: O detay yürek yaktı - 2. Resim

“İKİ GÜN ÖNCE ABLASININ YANINA GİTMİŞTİ”

Taşpınar'ın vefatı ailesi, sanat camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntüye neden oldu. Oyuncunun eşi Berna Taşpınar Datça’daki evinin önünde yaptığı açıklamada, "İki gün önce ablasının yanına Altınoluk’a gitmişti. Bugün sabah saatlerinde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği haberini aldık. Çok üzgünüz. Ben de Altınoluk’a geçiyorum. Cenazesi annesinin yanına defnedilecek. Hepimizin başı sağ olsun"diye konuştu.

Şekip Taşpınar 56 yaşında hayatını kaybetmişti! Eşi son yaptığı şeyi açıkladı: O detay yürek yaktı - 3. Resim

Ünlü oyuncunun cenazesi bugün öğle namazının ardından Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi’nde toprağa verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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