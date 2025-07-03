Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar'ın eşi ölüm sebebini açıkladı! Cenaze detayı yürekleri dağladı

Uzun süredir Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan Şekip Taşpınar, dün sabah saatlerinde akraba ziyareti için gittiği Balıkesir’in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi’nde hayatını kaybetti.

Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Şekip Taşpınar, 2000'li yılların başında yer aldığı dizi ve sinema projeleriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştı. Özellikle Kurtlar Vadisi dizisindeki "Kibritçi Cevat Akarsu" karakteriyle büyük beğeni toplamış ve kültleşmiş karakterler arasında yer almıştı.

Taşpınar'ın vefatı ailesi, sanat camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntüye neden oldu. Oyuncunun eşi Berna Taşpınar Datça’daki evinin önünde yaptığı açıklamada, "İki gün önce ablasının yanına Altınoluk’a gitmişti. Bugün sabah saatlerinde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği haberini aldık. Çok üzgünüz. Ben de Altınoluk’a geçiyorum. Cenazesi annesinin yanına defnedilecek. Hepimizin başı sağ olsun"diye konuştu.