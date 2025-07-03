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Güngören’de yıkım şoku! Banyosu açıkta kalan dairede ünlü oyuncunun yaşadığı ortaya çıktı...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kentsel Dönüşüm, Yıkım, Bina, Hasar, Oyuncu, Güngören, Haber
Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Güngören’de kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen yıkım çalışması sırasında bitişikteki binanın 4. ve 5. katlarındaki banyoların duvarsız olduğu fark edildi. Risk değerlendirmesi sonucu bina tahliye edilirken; zarar gören dairede, Kurtlar Vadisi, Seksenler ve Şahane Damat gibi yapımlarda rol alan oyuncu Orhan Yaylacıkoral’ın yaşadığı ortaya çıktı.

Olay, İstanbul Güngören Güven Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında cadde üzerindeki bir binada yıkım yapıldı.

Güngören’de yıkım şoku! Banyosu açıkta kalan dairede ünlü oyuncunun yaşadığı ortaya çıktı... - 1. Resim

Gerçekleştirilen yıkımda yan taraftaki 5 katlı binanın 4. ve 5. katlarındaki banyo kısımlarının duvarlarının olmadığı fark edilirken, 3. kattaki dairenin de salon kısmında delikler oluştu. Daire sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken gelen belediye ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Çalışma sonrası yıkıma bir süre ara verildi.

Güngören’de yıkım şoku! Banyosu açıkta kalan dairede ünlü oyuncunun yaşadığı ortaya çıktı... - 2. Resim

Öte yandan zarar gören 5 katlı binanın da yan tarafta başlatılan yıkımdan önce riskli yapı raporunun çıktığı öğrenildi. Hasar alan bina, tahliye edildi.

Güngören’de yıkım şoku! Banyosu açıkta kalan dairede ünlü oyuncunun yaşadığı ortaya çıktı... - 3. Resim

ZARAR GÖREN DAİREDE OYUNCU ORHAN YAYLACIKORAL'IN DA YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yıkım sırasında zarar gören dairede ise bir dönem Kurtlar Vadisi, Seksenler ve Şahane Damat gibi dizilerde rol alan oyuncu Orhan Yaylacıkoral'ın yaşadığı ortaya çıktı.

Güngören’de yıkım şoku! Banyosu açıkta kalan dairede ünlü oyuncunun yaşadığı ortaya çıktı... - 4. Resim

Konu ile ilgili konuşan Yaylacıkoral, "Bina sakinlerinden biriyim. Maalesef bizim 4. ve 5. katın banyo duvarları yokmuş. O duvarlar yan binanın duvarlarıymış. Onlar yıkılırken kazara kepçe de alttaki dairelere de zarar verdi. Yıkım zamanında böyle şeyler olabiliyor. Belediyeden arkadaşlar geldi. Sağ olsunlar ilgilendiler. Yarın bu masraflar ile ilgili detaylı çalışma yapacaklar. Herkesin masrafı ödenecek. Ne yapılması gerekiyorsa yapılacak. Bizim salonda küçük iki tane delik açıldı. Haliyle içerisi toz duman olmuş. Yarın halıları, koltukları yıkatacaklar. Delikler kapanacak. Öyle bir anlaşmamız var. Bizim binaya da yıkım kararı gelmişti. Öteki arkadaşları da çok zorlamak istemiyoruz. Masraflar karşılanırsa hep beraber ayrılacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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