Şarkıcı Yaşar İpek alevlerin ortasında kaldı: Yanıyordum, resmen yanıyordum

İzmir'in Çeşme ilçesinde, zirai bölgede başlayıp ormanlık alana yayılan yangın paniğe neden oldu. Yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, şarkıcı Yaşar İpek alevlerin ortasında kaldı.

Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'nde, öğle saatlerinde ziraat arazisinde başlayan ve daha sonra ormanlık alana sirayet eden yangın, kısa sürede büyüyerek bölgede bulunan yerleşim alanlarına sıçradı.

“ATEŞ İÇERİYE GİRDİ” DİYEREK YAŞADIKLARINI ANLATTI

Yangının etkili olduğu Alaçatı gişelerinden geçen şarkıcı Yaşar İpek seyir halindeyken dumanların arasında kaldı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. İpek, çektiği videoda “Ben sağ tarafa çekerken yolun sol tarafı da yanıyormuş, cam açıktı. Ateş içeriye girdi. İnanılmaz bir an yaşadım” ifadelerini kullandı.

Büyük korku yaşayan İpek “Yanıyordum, resmen yanıyordum” dedi.

Sanatçı durumun ciddiyetini gözler önüne sererken, İzmir’in Çeşme ilçesinde devam eden yangının ardından bir yangın da Ödemiş ilçesinde çıktı.

Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı öğrenilirken 3 kırsal mahalle tahliye edildi. Yangını kontrol altını almak için çalışmalar sürüyor.