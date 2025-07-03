İzmir Ödemiş'te de orman yangını çıktı! 3 mahalle tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 3 Temmuz 2025 04:02 - Güncelleme: 3 Temmuz 2025 04:12 - Güncelleme:

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İzmir Çeşme'deki orman yangını sürerken bir ihbar da Ödemiş'ten geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın çıkan yangın sebebi ile 3 mahalle tahliye edildi.

İzmir’in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi’nde dün otluk alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede giderek büyüyen ve yayılan alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürerken Çeşme-İzmir karayolu trafiğe kapatıldı. Bir ihbar da Ödemiş'ten geldi. Yerleşim yerlerine yakın olduğu öğrenildi. 3 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ Yangın 22.00 sıralarında, ilçeye bağlı Tosunlar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Şiddetli rüzgârın etkisiyle yayılan alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken, bölgeye ekipler sevk edildi. İlgili Haber Orman yangınını sesle söndürmek Orman yangınları kâbus oldu!..

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş