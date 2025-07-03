İş makinesiyle alevlerin arasında kaldı! "Yandığımı hissediyordum, etim eriyor gibiydi"

Hatay'da yaklaşık 36 saat süren çalışmalarla söndürülen orman yangınında kapalı olan yolu açmak isterken bir anda alevlerin arasında kalan iş makinesi operatörü Furkan Ulaş, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Arıza yapan iş makinesini bırakıp kaçmak zorunda kaldığını belirten Ulaş, "Etim eriyor gibi yandığımı hissediyordum" dedi.

Hatay'ın Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılmıştı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 36 saat süren çalışmalarla söndürülmüştü.

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Yangına müdahaleyi hızlandırmak için vatandaşlarda araçlarıyla ekipleriyle destek olmuştu. Bölgede bulunan şantiyede çalışan operatör Furkan Ulaş, kepçesiyle kapalı olan yolları açmak istediği esnada alevlerin arasında kalmıştı. Yangında iş makinesi zarar görürken, Ulaş da kolundan yaralanmıştı.

"SICAKLIKTAN KOLUM YANDI"

Yolu açmak istediği sırada alevlerin arasında kalan ve son anda kurtulan operatör Furkan Ulaş, "10 yıldır kepçe operatörü olarak iş makinesi kullanıyorum, 14 yaşımdan beri bu meslekteyim. Biz yangına giden orman yolunu açmak için yukarıya çıkmıştık. Yangına giden yolda kapalı bir alan olan toprak tepesi vardı. Onu kaldırıp çıkarken yangına yakalandık. Alevlerin arasında kaldık. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama orada makine arıza yaptı. Hortumları sıcaktan erimiş. Makineyi bırakıp kaçmak zorunda kaldık. Alevlerden değil, makinenin içindeyken sıcaklıktan kolum yandı" dedi.

"ALEVLER İ N İ Ç İ NDEN KO Ş ARAK Ç IKTIM "

Operatör Ulaş, "Orman yangınında herkes elinden geleni yaptı. Ben de yine olsa ben yine yapardım. Keşke elimden daha fazlası gelseydi. Biz de yolu açmaya çıkmıştık ve geri çıkarken yangın bir anda makinenin etrafını sardı. Yangınla aramızda 500-700 metre mesafe vardı ama kozalaklar fırlamaya başladığını gözümle gördüm. Bir anda yangın yayıldı. O an makinenin içinde korktum. Bayağı sıcaklık vardı ve sanki etim eriyor gibiydi. Yandığımı hissediyordum. Makineden çıksaydım daha kötü olacaktı. Makine arızalanınca bırakmak zorunda kalıp alevlerin içinden koşarak çıktım. Orman yangınları kötü bir olay. Memleketimizde ağaç kalmadı ve bu durumlar hep bizim zararımıza oluyor. Allah bir daha böyle bir şey göstermesin" ifadelerini kullandı.