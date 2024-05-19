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DEM Partili belediyeden işçi kıyımı! 34'ü işten çıkarıldı, 120 kişilik bir liste daha var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şırnak Cizre, Dem Parti, Işten Çıkarma, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

31 Mart yerel seçimlerinde Şırnak Cizre Belediyesini DEM Partili aday kazandı, o günden bu yana gerekçe gösterilmeden 34 kişi işten çıkarıldı. Hizmet-İş Sendikası Şırnak İl Başkanı Nevzat Usal, 34 kişinin ardından 120 kişilik bir listenin daha olduğu bilgisi aldıklarını belirtti ve yaşananlara tepki gösterdi.

31 Mart yerel seçimlerinde Şırnak Cizre Belediyesi DEM Parti'nin yönetimine geçti. Yeni belediye başkanı, hiçbir gerekçe göstermeden geçtiğimiz hafta 3 işçinin iş akdini sonlandırdı.

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet İş Sendikası ve Memur-Sen Konfederasyonu, işten çıkarılanların yeniden görevlerine iade edilmesi için girişimde bulunurken, dün 29 kişi daha işten çıkarıldı.

İş akitleri feshedilen 34 işçinin bağlı bulunduğu HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Şırnak İl Başkanı Nevzat Usal, bu duruma sert tepki gösterdi.

Usal, bu işten çıkarmaların haksızlık ve hukuksuzluk olduğunu belirterek sendika olarak bütün yasal yollara başvuracaklarını söyledi.

"120 KİŞİLİK BİR LİSTE DAHA VAR"

İşten çıkarılan 34 kişinin ardından 120 kişilik bir listenin daha olduğu bilgisi aldıklarını belirten Nevzat Usal, "31 Mart yerel seçimlerinde yönetime gelen belediye başkanları, maalesef Cizre halkını hayal kırıklığına uğratmıştır. Cizre Belediyesi’nde 1 Nisan’dan beri emekçiler sendikal baskıya uğruyor, iş akitleri haksız ve hukuksuz bir şekilde feshediliyor. Cizre Belediyesi’nde şu ana kadar 34 arkadaşımız haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarılmıştır ve aldığımız duyumlara göre 120 kişilik bir listenin de hali hazırda beklediği şeklindedir" dedi.

DEM Partili belediyeden işçi kıyımı! 34'ü işten çıkarıldı, 120 kişilik bir liste daha var - 1. Resim

"LÜTFEN SÖYLEMLERİNİZİN ARKASINDA DURUN"

"Cizre Belediyesi eş başkanları, Cizre halkına hizmet etme noktasında mücadele etmesi gerekirken, işçilerle mücadele yolunu seçtiler" diyen Usal, şu ifadeleri kullandı:

"Cizre Belediyesi eş başkanları emekten, hukuktan, demokrasiden her ne kadar bahsetmişlerse de bunların gereksinimlerini yerine getirmemiş bulunmaktadırlar. Oysa; emek deyince, emekçi deyince, ekmek deyince, hak, hukuk, adalet deyince, barış, özgürlük kardeşlik deyince en çok bunların sesi çıkıyordu. Mazbatayı alınca emekçiyi işinden, aşından, özgürlüğünden ettiler. Şimdi demezler mi size, bu ne perhiz bu ne lahana turşusu.

Lütfen söylemlerinizin arkasında durun. Emekten yana mısın, emek düşmanı mısınız? Barışçıl mısınız, savaşçı mısınız? Oy isterken işçiyi kardeş bil, kazanınca ötekileştir. Böyle politika olmaz. Bu adaletsizliğe, bu kıyıma, bu hak gaspına sessiz kalmayacağız."

"EYLEM ÇADIRI KURACAĞIZ"

İşten çıkarılan işçilerin işlerine geri iade edileceği zamana kadar Cizre Belediyesi önüne eylem çadırı kuracaklarını ifade eden Usal, "Haklılığımızı ortaya koymak için eylem çadırı kurma kararı aldık. Kuracağımız eylem çadırını hakkımızı alana dek kaldırmayacağız. Bu süre belki 1 hafta sürecek, belki 1 ay belki de 5 yıl. Ama usanmayacağız, yılmayacağız ve asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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