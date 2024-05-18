“Bu siyasi dava” diyen Özel’e tepki! DEM’lenmeye devam ediyorlar

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Kobani davasında HDP’li isimlere verilen cezaların "siyasi" olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Büyükataman, "DEM’lenmeye devam ediyorlar" dedi.

EMRAH ÖZCAN ANKARA CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kobani davasında HDP’li isimlere verilen cezalara tepki gösterdi. Özel “Demirtaş ve Yüksekdağ’ın cezalarının kabul edilebilir bir tarafı yok. İlk günden beri takındığım tutumu değiştirecek değilim. Kim ne derse desin bu davada bir hukuk yok. İstinaf ve Yargıtay aşamalarını dikkatle takip edeceğiz” dedi.

Özel’in açıklamalarına hukukçular ve siyasilerden tepki geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve şürekası DEM’lenmeye devam ediyor! Devletimizin terörle mücadelede gösterdiği kararlı duruşun karşısında, CHP ittifak içinde olduğu terör odaklarına diyet borcunu ödemek için kolları sıvıyor, milletin düşmanları ile aynı safta yerini almakta hiç gecikmiyor. Türk yargısının kararlarına leke sürmeye hiç kimsenin hakkı yoktur! Bağımsız Türk yargısı tarafından verilen ve millet vicdanında kabul gören bir karara ‘hukuksuz’ diyerek karşı çıkmak akıl tutulması değilse düpedüz emperyalizmin Kandil’deki eli kanlı uşaklarına selam çakmak değil midir?” diye konuştu.

AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel de verilen kararlar ile adalet tecelli ettiğini belirterek “Mesele siyasi bir davadan da ibaret değildir. Yargı objektif bir şekilde işlemiştir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ise Türkiye’nin yargı erkinin bağımsız ve tarafsız oluğunu vurgulayarak “Hem içeride diğer erkler karşısında hukuk sistemimizin gerektirdiği şekilde hem de küresel emperyalizmin bütün odaklarına karşı ulusal duruşuyla. Millî yargımızla ne kadar gurur duysak azdır” değerlendirmesini yaptı.