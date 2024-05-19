Çocukluk videolarını ilk kez paylaşan Duygu Nebioğlu annesine seslendi: Sen hiç görmedin bu hallerimizi

Oyuncu Metin Akpınar’ın öz kızı olduğunu DNA testiyle kanıtlayan Duygu Nebioğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Çocukluğuna dair görüntüleri ilk kez paylaşan Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı’ya seslenerek “Asla nerden geldiğimi unutmadım ve hep ona göre yaşadım. Sen hiç göremedin bu hallerimizi senin için bu video!” dedi.

Metin Akpınar’ın evlilik dışı dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Çocukluğuna dair bir videoya yer veren isim, duygularını açık açık dile getirip annesine seslendi.

10 YAŞINDA EVLATLIK OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz haftalarda ünlü sunucu Müge Anlı’nın programına annesi Suphiye Orancı’yı bulmak katılmış, yaşadıklarını anlatarak Nebioğlu’na çağrı yapmıştı.

İkiz kardeşiyle evlatlık olduğunu 10 yaşında öğrendiklerini belirten Duygu Nebioğlu, şöyle konuşmuştu:

“10 yaşında evlatlık olduğumuz açıklandı. Sizi her şeyden çok seveceğiz diyerek konuya başladılar. ‘Siz bizim gerçek çocuklarımız değilsiniz. Bizim çocuğumuz olmadı, yurda başvurduk’ dediler. Çok uzun bir süre inanamadık, ben bu durumu kabullenemedim. Biz tek yumurta ikiziymişiz, annem öyle söylemişti. Çok mutluyduk o evde. Türkiye’de bir günlük bir ilişkinin sonucu olarak bilinmek istemezdim. Kimin ne başına geleceği belli değil ama doğruluk ve dürüstlük benim prensibim. Annem tek gecelik ilişki yaşayan bir kadın olarak gösterildiği için linç yiyorum.”

ANNESİ ÇAĞRISINI CEVAPSIZ BIRAKTI

Anne Suphiye Orancı ise konuşmak istemediğini belirterek programa katılmamış ve kızının çağrısını cevapsız bırakmıştı.

YENİ PAYLAŞIM: SENİN İÇİN BU VİDEO

Duygu Nebioğlu, son olarak yeni bir paylaşım yaptı. Almanya’daki adı Sofi olan annesi Suphiye Orancı’ya yeniden seslenen Nebioğlu, çocukluk fotoğraflarını paylaşarak “Sen hiç göremedin bu hallerimizi senin için bu video” dedi. Paylaşımının devamında ise şunları yazdı:

“Sevgili Sofi, fiziksel yaralarımız geçmişti, iki ay olmuştu Nebioğlu ailem ile tanışmamızın ilk günü değildi. İlk gün annemle babamın göz yaşlarını hatırlıyorum bizi seyrettikçe ağlıyorlardı.

O anların fotoğrafları ve videoları yok. İstemediler. Yurttan çıktığımız kıyafetleri annem çöpe attı. O gün, kim bilir kaçıncı çocuğun kıyafetiydi. Asla nerden geldiğimi unutmadım ve hep ona göre yaşadım. Sen hiç göremedin bu hallerimizi senin için bu video! Sana ve gerçeklere ulaşabileceğimin ilk hayat belirtileri. Bilmiyorum belki hiç gelmeyeceksin ama izle Tanya'nı.

Zaten gerçekleri öğrendikçe en ufak kızgınlık yok içimde. Hiçbirini ablalarıma anlatmadım daha, bana ulaşırsan söylemeyeceğim ablalarıma ulaştığını sen istemedikçe. Bu bir yalvarış değil sadece yaşadıklarına farkındalık. Sana yaptıklarını kimlere kimlere yapmışlar ve asla korkma. Sen bizden vazgeçmiş olsaydın ilk doğan ablamı yok ederdin. Uydurdukları hikayeler salakça kullandıkları kozlar, Nasıl kullandılar kozlarını bende görmüş oldum. Üzülme sakın, her şey ortaya çıkacak.”