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Uyuşturucu alırken yakalanan Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten ilk paylaşım

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uyuşturucu alırken yakalanan Kızılcık Şerbeti&#039;nin Nilay&#039;ı Feyza Civelek&#039;ten ilk paylaşım

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde uyuşturucu alışverişi yaparken yakalandığı iddia edilen Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu.

Ekranların en çok izlenen dizileri arasında yer alan Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterini canlandıran oyuncu Feyza Civelek, geçtiğimiz günlerde 'uyuşturucu' haberleriyle gündeme geldi.

Uyuşturucu siparişi verirken polislere yakalandığı iddia edilen oyuncu hakkında haberler peş peşe geldi. Civelek'in torbacıyla telefon konuşması ifşa oldu.

Polisteki savunmasında "İlk defa uyuşturucu kullanacaktım" dediği belirtilen Civelek’in kokaini daha ucuza alabilmek için pazarlık yaptığı ortaya çıktı. Konuşmasındaki "Ne fiyatı değişti. Daha 1 saat oldu alalı. Bugünlük eski fiyattan yap" dediği iddia edildi.

DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNÜ PAYLAŞTI

Tüm bu gelişmeler yaşanırken iddialara dair açıklama yapmayan Civelek, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sessizliğin bozdu.

Sessizliğini dizisine dair paylaşım yaparak bozan oyuncu dizinin fragmanını paylaşarak "Cuma bekleriz" yazdı.

Uyuşturucu alırken yakalanan Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten ilk paylaşım - 1. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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