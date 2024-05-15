“İlk defa uyuşturucu kullanacaktım” demişti! Feyza Civelek’in torbacıyla konuşması ortaya çıktı

Kızılcık Şerbeti’nde Nilay karakterini üstlenen Feyza Civelek, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu alırken polisin radarına takılmıştı. Civelek’in torbacıyla pazarlık ettiği telefon konuşması ortaya çıktı. Polisteki açıklamasında “İlk defa uyuşturucu kullanacaktım” diyen oyuncunun uyuşturucu satıcısına “Bugünlük eski fiyattan yap” diye pazarlık yaptığı dikkat çekti.

Show TV’deki Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in uyuşturucu siparişi verirken polise yakalandığı anlar gündeme oturmuştu. Yaşanan olayın ardından Civelek’in torbacıyla telefon konuşması ifşa oldu.

Polisteki savunmasında “İlk defa uyuşturucu kullanacaktım” diyen Civelek’in kokaini daha ucuza alabilmek için pazarlık yaptığı ortaya çıktı. Konuşmasındaki “Ne fiyatı değişti. Daha 1 saat oldu alalı. Bugünlük eski fiyattan yap” cümleleri dikkat çekti.

RESMEN PAZARLIK YAPMIŞ

Civelek'in konuşmalarda ayrıca iki ayrı uyuşturucu maddesinin isimlerini kodladığı öğrenildi.

İşte torbacı Selçuk Ç. ile Feyza Civelek arasında geçen telefon konuşmaları:

F.C.: Gelir misin? 1 T + taksi parası olacak.

S.Ç.: Ulusa mı?

F.C.: Evet S.Ç.: 3200 lira yapıyor. 15 dakika beklememiz lazım. Yemek yapıldı.

F.C.: Ne zaman çıkarsın yani?

S.Ç.: Kuruması lazım. 15 dakika.

F.C.: Kurumasın boş ver peçeteye koy getir işte. Hadi çık gel. 3 bin 200. Gelmen kaç dakika, 10 dakika buradasın dimi. Bir şey soracağım. 1.5 T (1.5 gram taş madde) Yarım L (yani toz madde), + taksi ne kadar yapıyor? Çıktın mı? Selçuk bir şey sordum? Ne aldın yanına?

S.Ç.: Çıktım. Fiyat değişti.

F.C.: Ne fiyatı değişti? Daha 1 saat oldu alalı. Bugünlük eski fiyattan yap. 1.5 T, yarım L, taksi?

S.Ç.: 6 bin lira toplam.

F.C.: Yanında ne kadar T var? Söyle ona göre hesaplayacağım? Söylesene? Teklifi kabul etmiyorum.

S.Ç.: Gel bekliyorum.

F.C.: Neredesin. Ayır 1 T yarım T diye.

NE OLMUŞTU?

Sabah’tan Mustafa Sait Özkan’ın haberine göre; 29 Ekim gece saat 04.15 sıralarında Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne ekipler Ulus Mahallesi'nde sivil bir şekilde devriye görevlerini yerine getiriyordu. Ekipler, Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerinde 2 erkek şüphelinin, plakasız motosiklette seyir halinde olduğunu gördü. Şüphelilere GBT sorgulaması yapıldı. İkisinin de sorgulamaları temiz çıkarken, üst taramasında Selçuk’nin üzerinden peçeteye sarılı 1.1 gram taş kokain ve 0.4 gram şeffaf poşete sarılı vaziyette beyaz renkli toz halinde kokain çıktı. Uyuşturucu maddeler polislere teslim edildi. Bu esnada Selçuk Ç.’nin telefonu çaldı ve aynı anda bir kadının arama yapılan yere yaklaştığı görüldü. Genç kadının Selçuk Ç.’ye ‘Getirdin mi malzemeleri’ demesi polislere şoku yaşattı. Daha sonra yapılan incelemelerde genç kadının Kızılcık Şerbeti’nde oynayan Feyza Civelek olduğu ortaya çıktı.

FEYZA CİVELEK: İLK DEFA UYUŞTURUCU MADDE KULLANACAKTIM”

Feyza Civelek, götürüldüğü polis karakolunda ise ifadelerini değiştirdi. Alkollü olduğunu ve ilk defa uyuşturucu madde kullanmak için sipariş verdiğini öne sürdü. İfadesinde ise şunları söyledi:

“Ben gece 03.30 sıralarında şahısla irtibata geçtim ve uyuşturucu siparişi verdim. Biraz da alkollüydüm. Bana göndermiş oldukları hesap numarasına 6 bin lira atmamı söylediler. Ben de gönderdim. Sonra ben sokağa çıktığımda motosikletli şahıslar vardı. Ben yanlarına gittiğimde, 'Uyuşturucu maddeyi verin' dedim. Sonra kendisinin polis olduğunu söyleyen sivil giyimli şahıs bana ne olduğunu sordu. Ben de uyuşturucu siparişi verdiğimi söyledim. Sonra beni alıp polis merkezine getirdiler. Ben ilk defa uyuşturucu madde kullanacaktım. Alkollü olduğum için getiren şahısları hatırlamıyorum. Yaşanan olaydan dolayı üzgünüm.”

TAKİPSİZLİK KARARI

Mahkemeye sevk edilen Selçuk Ç. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli Selçuk Ç.'nin aynı suç kapsamında 15 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası verilmesi istemiyle iddianame düzenleyerek İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

Öte yandan Feyza Civelek hakkında sipariş ettiği uyuşturucu maddesinin eline geçmemesi nedeniyle takipsizlik kararı verildi. Civelek’in evinde ve üzerinde yapılan polis aramasında herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı.