Ablası Onur Seyit Yaran'ı önce tacizle suçladı, sonra özür diledi

Kardeşlerim dizisinde üstlendiği ‘Doruk’ karakteriyle hafızalara kazınan Onur Seyit Yaran’ın ablası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ağızları açık bırakan iddialarda bulundu. Kardeşini tehdit ve tacizle suçlayan abla Eylül, Yaran’ın anne ve babasına da psikolojik tacizde bulunduğunu söyledi. Ses getiren açıklamalar sonrası ünlü oyuncudan açıklama gecikmedi.

Kardeşlerim dizisiyle yıldızı parlayan ve son olarak Yan Oda dizisinde rol alan Onur Seyit Yaran’ın ablasının iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

“KARDEŞİM BİZE SÜREKLİ TACİZDE BULUNUYOR”

Onur Seyit Yaran’ın ablası Eylül, Instagram hesabından peş peşe videolar yayınlayarak kardeşini tehdit ve tacizle suçladı.

Açıklamasında ise “Bana veya kocama bir şey olursa sorumlusu Onur Seyit Yaran'dır. Buradan kamuoyuna sesleniyorum. 15 bin lira para bulamadığım için beni rezil edecekti. Hadsiz dedi bize. Biz ona ‘peygamberim’ diyecekmişiz. Çünkü para veremiyormuşuz. Ona sabahat etmemiz gerekiyormuş. Kardeşim bize sürekli böyle şeyler söylüyor. Sürekli bize psikolojik tacizde bulunuyor. Annemle babam boşandı ama annem her gün onu çekiyor. Kendine sıka sıka ‘tamam paşam’ diyor kardeşime. Çünkü onu kesinlikle dizginleyemiyor” ifadelerini kullandı.

ÖZÜR MESAJI YAYINLADI

İddialar büyük yankı uyandırırken, abla Eylül geri adım atarak özür mesajı yayınladı:

“Kardeşimle olan tartışmamızı büyütüp buraya yansıttığım ve yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiğim için herkesten özür dilerim. Boş yere zamanınızı aldım, sevgiler. Her abla kardeş arasında olabilecek bir tartışmayı aşırı duygusal tepki vererek ve olayları çarpıtarak anlattım. Tekrardan çok özür dilerim.”

ONUR SEYİT YARAN’DAN AÇIKLAMA

Konuya dair bir açıklama da Onur Seyit Yaran’dan geldi. Ablasının psikolojik tedavi gördüğünü belirten Yaran, şunları söyledi:

“Ablam psikolojik depresyon tedavisi sürecinde. Bu yüzden ona karşı bir hukuksal tepkim olmayacak. Bu konuda anlayışınızı bekler, anlayışınız için teşekkür ederim.”