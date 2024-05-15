Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Ablası Onur Seyit Yaran'ı önce tacizle suçladı, sonra özür diledi

Ablası Onur Seyit Yaran'ı önce tacizle suçladı, sonra özür diledi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kardeşlerim dizisinde üstlendiği ‘Doruk’ karakteriyle hafızalara kazınan Onur Seyit Yaran’ın ablası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ağızları açık bırakan iddialarda bulundu. Kardeşini tehdit ve tacizle suçlayan abla Eylül, Yaran’ın anne ve babasına da psikolojik tacizde bulunduğunu söyledi. Ses getiren açıklamalar sonrası ünlü oyuncudan açıklama gecikmedi.

Kardeşlerim dizisiyle yıldızı parlayan ve son olarak Yan Oda dizisinde rol alan Onur Seyit Yaran’ın ablasının iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. 

“KARDEŞİM BİZE SÜREKLİ TACİZDE BULUNUYOR”

Onur Seyit Yaran’ın ablası Eylül, Instagram hesabından peş peşe videolar yayınlayarak kardeşini tehdit ve tacizle suçladı. 

Açıklamasında ise “Bana veya kocama bir şey olursa sorumlusu Onur Seyit Yaran'dır. Buradan kamuoyuna sesleniyorum. 15 bin lira para bulamadığım için beni rezil edecekti. Hadsiz dedi bize. Biz ona ‘peygamberim’ diyecekmişiz. Çünkü para veremiyormuşuz. Ona sabahat etmemiz gerekiyormuş. Kardeşim bize sürekli böyle şeyler söylüyor. Sürekli bize psikolojik tacizde bulunuyor. Annemle babam boşandı ama annem her gün onu çekiyor. Kendine sıka sıka ‘tamam paşam’ diyor kardeşime. Çünkü onu kesinlikle dizginleyemiyor” ifadelerini kullandı.

Ablası Onur Seyit Yaran'ı önce tacizle suçladı, sonra özür diledi - 1. Resim

ÖZÜR MESAJI YAYINLADI

İddialar büyük yankı uyandırırken, abla Eylül geri adım atarak özür mesajı yayınladı: 

“Kardeşimle olan tartışmamızı büyütüp buraya yansıttığım ve yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiğim için herkesten özür dilerim. Boş yere zamanınızı aldım, sevgiler. Her abla kardeş arasında olabilecek bir tartışmayı aşırı duygusal tepki vererek ve olayları çarpıtarak anlattım. Tekrardan çok özür dilerim.”

Ablası Onur Seyit Yaran'ı önce tacizle suçladı, sonra özür diledi - 2. Resim

ONUR SEYİT YARAN’DAN AÇIKLAMA 

Konuya dair bir açıklama da Onur Seyit Yaran’dan geldi. Ablasının psikolojik tedavi gördüğünü belirten Yaran, şunları söyledi:
“Ablam psikolojik depresyon tedavisi sürecinde. Bu yüzden ona karşı bir hukuksal tepkim olmayacak. Bu konuda anlayışınızı bekler, anlayışınız için teşekkür ederim.”

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Filistin protestoları geri adım attırdı... Harvard Üniversitesi'nden İsrail'deki yatırımları durdurma kararıGoogle'ın merakla beklenen etkinliği gerçekleşti! Google I/O 2024'te neler duyuruldu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında istenen ceza belli oldu - MagazinBahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında istenen ceza belli olduÖzcan Deniz ikinci kez baba mı oluyor? Hamilelik iddialarına cevap - MagazinYeniden baba mı oluyor? Hamilelik iddialarına cevapEski sevgilisine şiddet iddiasıyla yargılanan Batuhan Karacakaya için karar çıktı - MagazinHapis istemiyle yargılanıyordu: Şiddet davasında karar çıktıNihal ve Bahar Candan kardeşlerin soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza - MagazinSoruşturma tamamlandı! İşte istenen cezaNihat Doğan'ın boşanma sebebi ihanet çıktı! Arzu Doğan: Birçok kadınla ilişkisi var - MagazinBoşanma sebebi 'ihanet' çıktı! Eşi her şeyi anlattıOyuncu Esra Akkaya’nın evlat edindiği oğlu büyüdü! Görenler ‘genç delikanlı olmuş’ diyor - MagazinEvlat edindiği oğlu büyüdü! İşte son hali
Sonraki Haber Yükleniyor...