Nihat Doğan'ın boşanma sebebi ihanet çıktı! Arzu Doğan: Birçok kadınla ilişkisi var

2 yıl önce İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile evlenen Nihat Doğan, boşanma haberleriyle gündeme gelmişti. Ünlü çiftin boşanma sebebi ortaya çıktı. Arzu Doğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada ayrılığın gerekçesinin ‘ihanet’ olduğunu belirterek, Nihat Doğan’ın hayatında birçok kadının olduğunu iddia etti.

Şarkıcı Nihat Doğan ile boşanmak için harekete geçen Arzu Doğan, Instagram’dan zehir zemberek açıklamalar yaparak ayrılığın perde arkasındaki nedenin ihanet olduğunu söyledi.

2 YIL ÖNCE EVLENDİLER

Nihat Doğan 2022 yılında İranlı hayranı Arzu Doğan ile yıldırım hızıyla evlendi. Apar topar nikah masasına oturan çiftin bebek beklediği ortaya çıktı. Evlilik kararıyla adından söz ettiren çift, kısa bir süre sonra oğulları Amin Badıkan’ı kucaklarına aldı.

“HİÇ BEKLEMEDİĞİM ŞEYLER GÖRDÜM, BİRÇOK KADINLA İLİŞKİSİ VAR”

Oğulları şimdilerde 1.5 yaşında olan Doğan çifti geçtiğimiz günlerde boşanma haberleriyle gündeme geldi. İkilinin nafaka ve tazminatta anlaştığı ortaya çıktı. Basına yansıyan haberlerin ardından Arzu Doğan, Instagram’dan açıklama yaparak, boşanma sebebinin ‘ihanet’ olduğunu vurguladı.

Nihat Doğan’ın birçok kadınla ilişkisi olduğunu iddia eden Arzu Doğan, şu ifadeleri kullandı:

“Evet arkadaşlar, ayrılma sebebimiz budur. 4 yıl bir ilişkimiz oldu, 2 yıl sevgiliydik. Aile kurmayı istedik. Nihat Doğan hep çocuk istedi, sonra evlenme kararı aldık. Evlendikten sonra çok şeyler ortaya çıkmaya başladı ve her şey ters olmaya başladı, yuvamı kurmak için sürekli kendimi kandırıyordum ama bir süre sonra çok şeylerden şüphelenmeye başladım. Eşim telefonu alıp araştırmaya başladım, hiç beklemediğim şeyler gördüm. Birçok kadınla ilişkisi var. Ve bu ilişkiyi sonlandırmaya karar aldık.”

Konuyla ilgili henüz Nihat Doğan cephesinden bir açıklama gelmedi.