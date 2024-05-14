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Haberler > Magazin > Şeyma Subaşı, Sabancılar’a gelin mi gidiyor? Adının anıldığı isim şaşırttı

Şeyma Subaşı, Sabancılar’a gelin mi gidiyor? Adının anıldığı isim şaşırttı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şeyma Subaşı, Sabancılar’a gelin mi gidiyor? Adının anıldığı isim şaşırttı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Instagram paylaşımları ve özel hayatıyla adından sık sık söz ettiren Şeyma Subaşı’nın gönlünü Kerim Sabancı’ya kaptırdığı iddia edildi. İkilinin birbirini sosyal medyadan takip etmesi ise dikkat çekti.

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı’nın Kerim Sabancı ile yeni bir ilişkiye yelken açtığı iddiası magazin dünyasına bomba gibi düştü. Çiftin yakın zamanda bir markanın davetinde tanışıp yakınlaştığı öne sürüldü. 

2017-2018 yıllarında Acun Ilıcalı ile evli kalan Şeyma Subaşı, ikinci evliliğini Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile yaptı. 2 Mayıs 2023’te nikah masasına oturan çift, 3 gün 3 gece düğün yaptı. Mutlulukları kısa süren ikili, 5 ay evli kaldıktan sonra tek celsede boşandı. 

Şeyma Subaşı, Sabancılar’a gelin mi gidiyor? Adının anıldığı isim şaşırttı - 1. Resim

SOSYAL MEDYA TAKİBİ İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı’nın son olarak adı Sabancıların küçük oğlu Kerim Sabancı ile anılmaya başladı. İkilinin bir markanın davetinde tanıştığı öne sürüldü. Ardından birbirlerini Instagram hesaplarından takip etmeleri de dikkat çekti. 

Şeyma Subaşı, Sabancılar’a gelin mi gidiyor? Adının anıldığı isim şaşırttı - 2. Resim

Kerim Sabancı

ARZU SABANCI NE DİYECEK?

Öte yandan Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı’nın ortanca oğlu bir süredir oyuncu Hande Erçel ile birlikte. Bu ilişkiye başta onay vermediği konuşulan Arzu Sabancı’nın Kerim Sabancı ve Şeyma Subaşı’nın ilişkisine ne yorum yapacağı merak konusu.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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