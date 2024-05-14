Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, aylar sonra ilk kez görüntülendi

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, aylar sonra ilk kez görüntülendi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, aylar sonra ilk kez görüntülendi

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

26 Ocak’ta bilinç bulanıklığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Settar Tanrıöğen zor günleri atlattı. Usta oyuncu iyileşme sürecinin ardından ilk kez görüntülendi.

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği ‘Abdullah Ünal’ karakteriyle son dönemde adından söz ettiren Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirmişti. Üç kez ameliyat olan ve bir süre ekranlardan uzak kalacağı öğrenilen oyuncu, aylar sonra ortaya çıktı. 

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, aylar sonra ilk kez görüntülendi - 1. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ’NE VEDA ETMİŞTİ

26 Ocak’ta beyin kanaması geçiren 61 yaşındaki Settar Tanrıöğen, üç defa ciddi ameliyat geçirdi. Bu süreçte hafıza kaybının yanı sıra birçok sorun yaşayan Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti’ne geri dönemedi. Onun yerine Ahmet Mümtaz Taylan projeye dahil oldu. 

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, aylar sonra ilk kez görüntülendi - 2. Resim

YERİNİ AHMET MÜMTAZ TAYLAN’A BIRAKTI

Rolü devralarak Kızılcık Şerbeti’ne dahil olan Ahmet Mümtaz Taylan, yaptığı açıklamada “Bizim için çok kıymetlidir, hem insan hem oyuncu olarak. Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum. O sağlığına kavuştuğu zaman daha iyi hissedeceğiz kendimizi ama iş devam ediyor. Bir 5 hafta kadar falan beklediler toparlanması için ama kendisinin de onayıyla devam etmek gereği doğdu. Ben de destek olmak için oradayım” şeklinde konuşmuştu. 

SOKAKTA YÜRÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Zor günleri atlatan Settar Tanrıöğen, iyileşme sürecinin ardından ilk kez ortaya çıktı. Ünlü isim, Snob Magazin kameralarına takıldı. Sokakta yürürken görüntülenen Tanroöğen’e muhabirler ‘geçmiş olsun’ dedi, oyuncu ise ‘Sağolun’ diyerek cevap verdi.

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, aylar sonra ilk kez görüntülendi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Nihal Candan, koğuş arkadaşı Seçil Erzan'ı anlattı: Sürekli savaş modunda
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Usta oyuncu Ayten Gökçer hayatını kaybetti - MagazinUsta oyuncu hayatını kaybettiErzurumlu ‘Çitos Efe’nin son haline bir de şimdi bakın! Koca delikanlı olmuş - MagazinSon haline bir de şimdi bakın! Görenler tanıyamadıNihal ve Bahar Candan kardeşler davasında yeni gelişme! Eski sevgili itirafçı oldu: Dosyada piyon olarak sunuldular - MagazinEski sevgili itirafçı oldu: Dosyada piyon olarak sunuldular'Üvey Baba'nın 'Semiha'sı oyunculuğu bıraktı, İBB'de işe girdi! İşte görevi... - MagazinOyunculuğu bıraktı, İBB'de işe girdi! İşte görevi...Seçimi kaybeden fenomen muhtar Gönül Dağı’nda oynadı! Okuduğu şiirle duygulandırdı - MagazinFenomen muhtar TRT dizisinde! Okuduğu şiirle gündem olduAsansörlü mezar açıklamasıyla şaşırtmıştı! Bülent Ersoy’un vasiyeti ortaya çıktı - MagazinVasiyetini açıkladı! Dikkat çeken ayrıntı...
Sonraki Haber Yükleniyor...