Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, aylar sonra ilk kez görüntülendi

26 Ocak’ta bilinç bulanıklığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Settar Tanrıöğen zor günleri atlattı. Usta oyuncu iyileşme sürecinin ardından ilk kez görüntülendi.

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği ‘Abdullah Ünal’ karakteriyle son dönemde adından söz ettiren Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirmişti. Üç kez ameliyat olan ve bir süre ekranlardan uzak kalacağı öğrenilen oyuncu, aylar sonra ortaya çıktı.

KIZILCIK ŞERBETİ’NE VEDA ETMİŞTİ

26 Ocak’ta beyin kanaması geçiren 61 yaşındaki Settar Tanrıöğen, üç defa ciddi ameliyat geçirdi. Bu süreçte hafıza kaybının yanı sıra birçok sorun yaşayan Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti’ne geri dönemedi. Onun yerine Ahmet Mümtaz Taylan projeye dahil oldu.

YERİNİ AHMET MÜMTAZ TAYLAN’A BIRAKTI

Rolü devralarak Kızılcık Şerbeti’ne dahil olan Ahmet Mümtaz Taylan, yaptığı açıklamada “Bizim için çok kıymetlidir, hem insan hem oyuncu olarak. Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum. O sağlığına kavuştuğu zaman daha iyi hissedeceğiz kendimizi ama iş devam ediyor. Bir 5 hafta kadar falan beklediler toparlanması için ama kendisinin de onayıyla devam etmek gereği doğdu. Ben de destek olmak için oradayım” şeklinde konuşmuştu.

SOKAKTA YÜRÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Zor günleri atlatan Settar Tanrıöğen, iyileşme sürecinin ardından ilk kez ortaya çıktı. Ünlü isim, Snob Magazin kameralarına takıldı. Sokakta yürürken görüntülenen Tanroöğen’e muhabirler ‘geçmiş olsun’ dedi, oyuncu ise ‘Sağolun’ diyerek cevap verdi.