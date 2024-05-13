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Seçimi kaybeden fenomen muhtar Gönül Dağı’nda oynadı! Okuduğu şiirle duygulandırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kırşehir’de seçimler sonrasında kendisine oy vermeyen bacanağı ve baldızına sitemde bulunarak şiir okuyan Aydın Battal, fenomen oldu. ‘Seçilemeyen şair muhtar’ TRT 1’in Gönül Dağı dizisinde rol aldı, ilk bölümde okuduğu şiirle duygulandırdı.

Kırşehir'de, Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında kendisine oy vermeyen baldızı ve bacanağına yazdığı şiirle adından söz ettiren Aydın Battal, TRT 1’in Gönül Dağı dizisinde oynadı. 

Seçimi kaybeden fenomen muhtar Gönül Dağı’nda oynadı! Okuduğu şiirle duygulandırdı - 1. Resim

Aynı zamanda çobanlık da yapan Aydın Battal, köyünde muhtar adayı olduktan sonra 300 oyun 29'unu alarak bacanağı ve baldızına sitem dolu şiir yazmıştı.

Seçimi kaybeden fenomen muhtar Gönül Dağı’nda oynadı! Okuduğu şiirle duygulandırdı - 2. Resim

“MEMLEKET BENİ BAĞRINA BASTI”

Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı’na anlatan Battal; film teklifinin kendisini mutlu kıldığını ve Kırşehir adına heyecan dolu olduğunu söyledi. Battal, açıklamasında; "Bildiğiniz üzere bir şiir yazdım. Memleket beni bağrına bastı, herkese teşekkür ederim. Birkaç dizi ve filmden rol teklifi aldım. Bu sevinçli haberi paylaşmak istedim. Kırşehiri'mizi iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum" demişti. 

Seçimi kaybeden fenomen muhtar Gönül Dağı’nda oynadı! Okuduğu şiirle duygulandırdı - 3. Resim

GÖNÜL DAĞI’NDA ROL ALDI, ŞİİR OKUDU

Kendine has tarzıyla sosyal medyada bir anda fenomen haline gelen muhtar, Gönül Dağı adlı dizide boy gösterdi. Battal’ın yer aldığı ilk bölüm X’te de çok konuşuldu. Battal dizide oğlunu evlendirmeye çalışırken karşılaştığı engeller üzerine bir şiir okudu. Anlatımı ekran başındakileri duygulandırdı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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