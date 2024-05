Kim Milyoner Olmak İster’de duygu dolu anlar! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı

Kim Milyoner Olmak İster’in dün akşam yayınlanan son bölümü duygusal anlara sahne oldu. Sevilen programa 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde sol bacağının bir kısmını kaybeden Aylin Karakuş katıldı. 29 yaşındaki Karakuş depremde yaşadıklarını anlattı, hikayesiyle hem Kenan İmirzalıoğlu’nu hem de ekran başındakileri ağlattı.

“ANNEM VE AĞABEYİMİ KAYBETTİM”

Sol bacağının bir kısmını kaybeden Aylin Karakuş, depreme nasıl yakalandığını şu sözlerle açıkladı:

“Ailemi görmek için 6 Şubat’ta Antakya’daydım. O gün Ankara’ya dönecektim, saat 6 civarlarında uçağım vardı ama maalesef 4.17’de deprem oldu, ben de orada depreme yakalandım. Enkaz çok kötüydü, 15 saat enkaz altında kaldım. Erkek kardeşim beni çıkardı. Binadan 99 kişi vefat etti, çok büyük bir binaydı. 4 kişi sağ kaldık, biri de benim babam. Aynı enkazda maalesef annem ve ağabeyimi kaybettim.”

“HAYATIMI BACAĞIMA BORÇLUYUM”

Kaldığı enkaz altında yaşadıklarını anlatan Karakuş, hayatını bacağına borçlu olduğunu belirterek duygusal konuşmasına şöyle devam etti:

“Sol bacağımı diz üstünden kaybettim. Ona çok büyük bir borcum var. Bacağım sayesinde sizin karşınızdayım. Sıkışmıştım ama bacağım asılı bir şekilde baş aşağı şekilde duruyordum. Enkaz altında kendimi yay haline getirdim. Kendimi ısıtmaya çalıştım, nedeni soğuk değil kan kaybıymış. Hayatımı bacağıma borçluyum. Eğer ona asılı kalmasaydım, karanlık bir boşluğa gidip kaybolacaktım. Çok büyük bir enkazdı. Ayın 8’inde ampute edildim. Ama ben hiçbir acı duymadım. Kan kaybından şoka girdim. Babam hayatta. Benim dışımda 3 kardeşim var. Babam tarım makineleri imalatçısı. Şu an işlerini toparlamaya çalışıyor. Geçen yıl bu zamanlar hastanede kalıyordum ama şu an burada olduğum için çok mutluyum. Kaybettiğim ağabeyimin bıraktığı bir bayrak var. Doktora öğrencisiydi, bana şu an miras bıraktı. Onun bayrağını devraldım.”

KENAN İMİRZALIOĞLU’NUN ZOR ANLARI

“Ben ağlamak istemiyorum, hep gülmek istiyorum” diyen Aylin’e destek olmak için Kenan İmirzalıoğlu yerinden kalkarak Karakuş’a sarıldı.

Karakuş sözlerinin devamında “Allah hiç kimseye göstermesin. O kadar baş edilmez bir şey ki aslında. Hiç bacağıma üzülmedim, bir gün bile bacağım gitti demedim. Ama annemle ağabeyim beni bitirdi. Hayatım onlardan sonra çok değişti. Çok zor…” dedi.

Kenan İmirzalıoğlu ise depremzede genci “Ağabeyin ve annen gibi çok kayıplarımız oldu. Birçok vatandaşımızın hayatı sona erdi. Mecburen birbirimize tutunacağız, birbirimize sarılacağız. Birbirimizin acısını paylaşacağız. Hiçbir zaman belki unutulmayacak belki ama yaralarımızı birazcık iyileştirebileceğiz” sözleriyle teselli etmeye çalıştı.