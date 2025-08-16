Usta oyuncu Defne Yalnız yıllar sonra ekrana çıktı! Son hali herkesi şaşırttı: "Yaşlanmış bayağı"

Usta oyuncu Defne Yalnız, kariyeri boyunca “Nöri Kantar Ailesi”, “Baskül Ailesi”, “İnek Şaban”,” Sev Kardeşim”, “Kıratlı Süleyman”, “Akıllı Deliler” ve “Olmaz Olsun” gibi birçok yapımda rol aldı.

Ancak sanatçının en çok tanındığı proje, Türk televizyon tarihine damga vuran “Kaynanalar” dizisi oldu.

"GERÇEKTEN ÇOK DEĞİŞMİŞ"

Dizide canlandırdığı ‘Döndü’ karakteri ile hafızalara kazınan Yalnız, uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara çıktı.

Bir televizyon programına konuk olan oyuncunun son hali kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranları “Görmeyeli uzun zaman olmuş”, “Gerçekten çok değişmiş”, “İnsan zamanla bambaşka oluyor” şeklinde yorumlar yaptı.