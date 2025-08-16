Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Magazin Haberleri

Sami Yusuf, 23 Ağustos'ta İstanbul'da sahne alacak ve yeni albümündeki şarkılarını ilk kez seslendirecek. Sami Yusuf'un İstanbul konserinin gelirinden belirli bir kısmı Filistin'de yaşanan insani krize destek olmak amacıyla bağışlanacak.

Dünya müziğinin etkileyici seslerinden biri olan Sami Yusuf, uzun bir aradan sonra İstanbullu hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Konser, 23 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da gerçekleştirilecek.

Yıllar sonra İstanbul’da! Sami Yusuf’un konserinden anlamlı destek - 1. Resim

Sami Yusuf, yeni albümündeki şarkıları İstanbul'da ilk kez seslendirecek. Türk sanatçıların da yer alacağı, Türk müziği ile şiirinin zengin mirasından esinler taşıyan "Ecstasy: İki Deniz Arasında" başlıklı konser dünyanın farklı geleneklerini bir araya getirecek.

Yıllar sonra İstanbul’da! Sami Yusuf’un konserinden anlamlı destek - 2. Resim

Sami Yusuf, konser öncesinde sosyal medya hesabından hayranlarına video kaydıyla seslendi. Sanatçı, mesajında albüm tanıtımı için İstanbul'u seçtiğini vurgulayarak, "Merhaba İstanbul, 23 Ağustos'ta İstanbul'da sizlerle buluşmayı bekliyorum." ifadelerine yer verdi.

Yıllar sonra İstanbul’da! Sami Yusuf’un konserinden anlamlı destek - 3. Resim

KONSER GELİRLERİNİN BİR KISMINI FİLİSTİN'E BAĞIŞLAYACAK

Ünlü sanatçının İstanbul Yenikapı'da gerçekleştireceği özel konseri, anlamlı bir sosyal sorumluluğu da üstlenecek.

Yıllar sonra İstanbul’da! Sami Yusuf’un konserinden anlamlı destek - 4. Resim

Sanatçı ve organizasyon şirketi konser gelirlerinden belirli bir kısmının Filistin'de ve Gazze'de yaşanan insani krize destek olmak amacıyla bağışlanacağını açıkladı.

