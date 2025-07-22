Usta sanatçı Sami Yusuf İstanbul’a geliyor! Kulis isteği şoke etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Temmuz 2025 11:28 - Güncelleme: 22 Temmuz 2025 11:29 - Güncelleme:

23 Ağustos’ta Festival Park Yenikapı’da sahne alacak olan dünyaca ünlü sanatçı Sami Yusuf, mütevazılığıyla dikkat çekti. Diğer ünlülerin aksine kulis için hiçbir özel talepte bulunmayan Yusuf’un tek isteği ise sadece bir bardak çay oldu.

Dünya müziğinin en özgün ve etkileyici seslerinden biri olan Sami Yusuf, uzun bir aradan sonra İstanbullu hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İlgili Haber Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın serveti ortaya çıktı! Duyan kulaklarına inanamadı Konser, 23 Ağustos 2025’te Festival Park Yenikapı’da gerçekleşecek. Usta sanatçı, konser öncesinde gösterdiği mütevazı tavırla da takdir topladı. BİR BARDAK ÇAY TALEP ETTİ Ünlü isimlerin konserleri öncesinde yaptığı lüks kulis isteklerinin aksine Sami Yusuf, kulisinde sadece bir bardak çay talep etti. Sabah'ın haberine göre, Sami Yusuf, konserinde sadece müziğiyle değil sahne şovu ile de izleyicilerine unutulmaz anlar yaşatacak.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız