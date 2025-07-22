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Usta sanatçı Sami Yusuf İstanbul’a geliyor! Kulis isteği şoke etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Usta sanatçı Sami Yusuf İstanbul’a geliyor! Kulis isteği şoke etti
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

23 Ağustos’ta Festival Park Yenikapı’da sahne alacak olan dünyaca ünlü sanatçı Sami Yusuf, mütevazılığıyla dikkat çekti. Diğer ünlülerin aksine kulis için hiçbir özel talepte bulunmayan Yusuf’un tek isteği ise sadece bir bardak çay oldu.

Dünya müziğinin en özgün ve etkileyici seslerinden biri olan Sami Yusuf, uzun bir aradan sonra İstanbullu hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Usta sanatçı Sami Yusuf İstanbul’a geliyor! Kulis isteği şoke etti - 1. Resim

Konser, 23 Ağustos 2025’te Festival Park Yenikapı’da gerçekleşecek. Usta sanatçı, konser öncesinde gösterdiği mütevazı tavırla da takdir topladı.

Usta sanatçı Sami Yusuf İstanbul’a geliyor! Kulis isteği şoke etti - 2. Resim

BİR BARDAK ÇAY TALEP ETTİ

Ünlü isimlerin konserleri öncesinde yaptığı lüks kulis isteklerinin aksine Sami Yusuf, kulisinde sadece bir bardak çay talep etti.

Usta sanatçı Sami Yusuf İstanbul’a geliyor! Kulis isteği şoke etti - 3. Resim

Sabah'ın haberine göre, Sami Yusuf, konserinde sadece müziğiyle değil sahne şovu ile de izleyicilerine unutulmaz anlar yaşatacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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