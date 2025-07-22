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Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın serveti ortaya çıktı! Duyan kulaklarına inanamadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın serveti ortaya çıktı! Duyan kulaklarına inanamadı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başarılı oyunculuğu ve projeleriyle adından söz ettiren Engin Altan Düzyatan, bu kez dudak uçuklatan servetiyle gündeme geldi. Düzyatan’ın, bölüm başı aldığı ücretler ve reklam gelirleriyle birlikte 48 milyon dolara yakın bir mal varlığına sahip olduğu iddia edildi.

Kariyerinde yıllar içinde büyük bir çıkış yakalayan ve birçok başarılı projede usta isimlerle rol alan Engin Altan Düzyatan, bu kez oyunculuğu değil servetiyle gündeme geldi.

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın serveti ortaya çıktı! Duyan kulaklarına inanamadı - 1. Resim

Tarih temalı yapımlarda gösterdiği performansla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Düzyatan, sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da büyük bir popülerliğe sahip.

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın serveti ortaya çıktı! Duyan kulaklarına inanamadı - 2. Resim

2014 yılında Hülya Koçyiğit'in torunu ve eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızı Neslişah Alkoçlar ile evlenen Düzyatan, özel hayatıyla da sık sık magazin sayfalarında yer alıyor.

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın serveti ortaya çıktı! Duyan kulaklarına inanamadı - 3. Resim

Uzun süredir ekranlarda olan ve reklam sektöründe de önemli bir yer edinen ünlü oyuncunun serveti ise adeta dudak uçuklattı.

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın serveti ortaya çıktı! Duyan kulaklarına inanamadı - 4. Resim

MAL VARLIĞI ORTAYA ÇIKTI

Sabah’ın haberine göre, bölüm başı aldığı yüksek ücretler ve reklam gelirleriyle birlikte Düzyatan’ın 48 milyon dolara yakın bir mal varlığına sahip olduğu iddia ediliyor.

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın serveti ortaya çıktı! Duyan kulaklarına inanamadı - 5. Resim

Lüks harcamalardan kaçınan ünlü oyuncu, daha önce yaptığı açıklamada, “Tam olarak kaç paran var?” sorusuna, “Tam dersen bilmiyorum. Ama Neslişah biliyor,” cevabını vermişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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