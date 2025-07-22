‘Gözlerinin Yeşilini Özledim’ şarkısıyla tanınmıştı! Gökhan Kozaba yıllar sonra ortaya çıktı, görenler inanamadı: "Bu o olamaz"

Bir döneme damga vuran “Gözlerinin Yeşilini Özledim” şarkısıyla tanınan Gökhan Kozaba, TikTok'ta içerik üreten Robert Demir’in canlı yayınına konuk oldu.

Kozaba’nın son hali sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, izleyiciler “Tanıyamadık” yorumları yaptı.

Canlı yayında müzik kariyeri hakkında konuşan Kozaba, “Müziği tamamen bırakmadım ama aktif olarak devam ettiğim de söylenemez. Gönlümde bir yerde duruyor. 'Gözlerinin Yeşilini Özledim' şarkısı için kimse bu kadar kalıcı olacağını tahmin etmiyordu. Hâlâ dinleniyor olması güzel bir his” dedi.