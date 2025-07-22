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Haberler > Magazin > ‘Gözlerinin Yeşilini Özledim’ şarkısıyla tanınmıştı! Gökhan Kozaba yıllar sonra ortaya çıktı, görenler inanamadı: "Bu o olamaz"

‘Gözlerinin Yeşilini Özledim’ şarkısıyla tanınmıştı! Gökhan Kozaba yıllar sonra ortaya çıktı, görenler inanamadı: "Bu o olamaz"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“Gözlerinin Yeşilini Özledim” şarkısıyla hafızalara kazınan Gökhan Kozaba, uzun bir aradan sonra yeniden ortaya çıktı. Geçirdiği değişimle adeta bambaşka biri oldu. Görenler tanımakta güçlük çekti.

Bir döneme damga vuran “Gözlerinin Yeşilini Özledim” şarkısıyla tanınan Gökhan Kozaba, TikTok'ta içerik üreten Robert Demir’in canlı yayınına konuk oldu.

‘Gözlerinin Yeşilini Özledim’ şarkısıyla tanınmıştı! Gökhan Kozaba yıllar sonra ortaya çıktı, görenler inanamadı: "Bu o olamaz" - 1. Resim

Kozaba’nın son hali sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, izleyiciler “Tanıyamadık” yorumları yaptı.

‘Gözlerinin Yeşilini Özledim’ şarkısıyla tanınmıştı! Gökhan Kozaba yıllar sonra ortaya çıktı, görenler inanamadı: "Bu o olamaz" - 2. Resim

Canlı yayında müzik kariyeri hakkında konuşan Kozaba, “Müziği tamamen bırakmadım ama aktif olarak devam ettiğim de söylenemez. Gönlümde bir yerde duruyor. 'Gözlerinin Yeşilini Özledim' şarkısı için kimse bu kadar kalıcı olacağını tahmin etmiyordu. Hâlâ dinleniyor olması güzel bir his” dedi.

‘Gözlerinin Yeşilini Özledim’ şarkısıyla tanınmıştı! Gökhan Kozaba yıllar sonra ortaya çıktı, görenler inanamadı: "Bu o olamaz" - 3. Resim

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler için kullanıcılar, “Çok değişmiş”, “Bu kadar mı fark olur?”, “Yıllardır merak ediyorduk” gibi yorumlar yaptı.

‘Gözlerinin Yeşilini Özledim’ şarkısıyla tanınmıştı! Gökhan Kozaba yıllar sonra ortaya çıktı, görenler inanamadı: "Bu o olamaz" - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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