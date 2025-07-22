Kadıköy Boğası’nın hayatı film oldu! Vizyon tarihi ve detaylar da belli

Fenerbahçe sevgisiyle tanınan ve ‘Kadıköy Boğası’ lakabıyla nam salan sosyal medya fenomeni Mustafa Başaran, sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde geçirdiği göz ameliyatıyla adından söz ettiren Başaran, son olarak bambaşka bir konuyla gündeme oturdu. Kadıköy Boğası Mustafa Başaran’ın hayatı film oluyor. Çekimleri tamamlanan yapımın izleyiciyle buluşacağı tarih de belli oldu.

TikTok ve Instagram'da yayınladığı coşkulu videolarla dikkat çeken Kadıköy Boğası lakaplı Mustafa Başaran, Fenerbahçe tribün kültürünü renkli, enerjik ve esprili yönleriyle temsil ediyor.

Mustafa Başaran, kısa süre önce geçirdiği gözündeki kayma ameliyatıyla gündeme gelmişti. Ancak bu sefer adından, hayat hikayesinin sinema filmi haline getirilmesiyle söz ettiriyor. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan fenomenin hayatını anlatan film, hem eğlenceli hem de duygusal sahnelere imza atacak.

TÜRÜ ‘KOMEDİ’ OLACAK

Başaran’ın iniş çıkışlarla dolu yaşamından kesitler içeren filmin türü komedi olarak açıklandı. Yapımcılığını VistaMotion ve AZT Pictures’ın üstlendiği yapım, TME Films tarafından sinema salonlarında seyirciyle buluşacak.

Kadıköy Boğası Mustafa Başaran’ın Kadıköy sokakları, Fenerbahçe tutkusu ve sosyal medyada kazandığı popülerlik, filmde esprili bir dille anlatılacak.

İŞTE SEYİRCİ İLE BULUŞACAĞI TARİH

Filmin 22 Ağustos 2025’te vizyona girmesi planlanıyor ve sosyal medyada büyük heyecana neden oldu. Hem Fenerbahçe taraftarları hem de Başaran’ın takipçileri filmi büyük bir merakla bekliyor.