Sosyal medya fenomeni "Kadıköy Boğası" Mustafa Başaran'ın renkli hayatını konu alan komedi filmi geliyor. İlker Aksum ve Nurullah Çelebi gibi isimlerin yer aldığı Kadıköy Boğası filmin çıkış tarihi duyuruldu.

Fenerbahçe'ye olan tutkusu ile tanınan "Kadıköy Boğası" lakabını kazanan Mustafa Başaran'ın hayatı, komedi türündeki bir filmle sinema salonlarına taşınıyor. Kadıköy boğası filmi ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler merak edildi.

KADIKÖY BOĞASI FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

“Kadıköy Boğası” filmi, 22 Ağustos 2025'te vizyona girecek. Çekimleri tamamlanan ve yapımcılığını VistaMotion ile AZT Pictures üstlendiği filmin çekimleri tamamlandı.

Kadıköy Boğası Mustafa Başaran’ın hikâyesini anlatan bu yapım, özellikle Fenerbahçe taraftarları arasında büyük bir heyecana neden oldu.

Filmin duyurusu "Bomba gibi bir komedi filmi geliyor dev oyuncu kadrosu ile kahkahaya hazır olun" cümleleriyle Kadıköy Boğası hesabından duyuruldu.

KADIKÖY BOĞASI FİLMİ OYUNCULARI

"Kadıköy Boğası" filminin oyuncu kadrosunda, hem tanınmış isimler hem de Mustafa Başaran'ın kendisi yer alıyor.

Kadroda Mustafa Başaran, Nurullah Çelebi, İlayda Sumak, Ateş Fatih Uçan, Mehmet Ali Başaran, Ahmet Dursun ve İlker Aksum gibi isimler yer alıyor.

KADIKÖY BOĞASI FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

“Kadıköy Boğası” filmi, 22 Ağustos 2025 Cuma günü sinema salonlarında vizyona girecek.