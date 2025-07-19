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Sevenleri merak ediyordu… Yeşilçam’ın kötü adamı İhsan Gedik’in son hali ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk sinemasında ‘kötü adam’ rollerinin unutulmaz yüzlerinden biri olan İhsan Gedik’in son hali ortaya çıktı. Yaşamını kitap satarak sürdüren Gedik, Taksim İstiklal Caddesi’nde görüntülendi.

Yeşilçam filmlerinde kötü adam rolüyle karakter oyunculuğu yapan İhsan Gedik, 48 yıl boyunca 600’e yakın filmde rol aldı. Bire On Vardı (1963), Akrep Yuvası (1977) gibi yapımlarla adından söz ettirdi. 

SOKAK SOKAK GEZEREK KİTAP SATIYOR

Rol tekliflerinin azalması üzerine yaşamını zor koşullarda sürdürmeye başladı. Kendi el yazısıyla hazırladığı "Dünden Bugüne İhsan Gedik" adlı kitabını bastonuyla sokak sokak gezerek satıyor; bu kazançla ise geçimini sürdürüyor. 

Sevenleri merak ediyordu… Yeşilçam’ın kötü adamı İhsan Gedik’in son hali ortaya çıktı - 1. Resim

“BİZİ HİÇ ÇAĞIRMIYORLAR”

Şimdilerde sinemadan uzak kalan Gedik, daha önce verdiği bir röportajda yeni nesil yönetmenler hakkında “Onlar kendi kabuğunda... Kendileri yiyip, kendileri içiyor, kendilerini besliyorlar. Bizi hiç çağırmıyorlar. Herkesin kendi jenerasyonu var. Belki onlar da haklı bilemiyorum” demişti. Gedik, yeni jenerasyondan ise Kenan İmirzalıoğlu'nu çok beğendiğini belirtmişti.

Yeşilçam filmlerinde hep mafya tetikçisi ve kötü adam rollerini oynayan 83 yaşındaki İhsan Gedik, Taksim İstiklal Caddesi’nde görüntülendi. İşte son hali...

Sevenleri merak ediyordu… Yeşilçam’ın kötü adamı İhsan Gedik’in son hali ortaya çıktı - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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