Nihal Candan ile Faruk Çiçek’in dini nikah görüntüleri ortaya çıktı

Anoreksiya nedeniyle 23 kiloya kadar düşen ve yoğun bakımda kalbi duran Nihal Candan yapılan müdahale sonrası hayata döndürülmüştü. Ancak 24 saat içinde kalbi ikinci kez duran Candan hayatını kaybetmişti. Genç fenomenin ölümünün ardından vefasızlıkla suçlanan eşi Faruk Çiçek ile kıydığı dini nikah görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.

Kasım 2023 tarihinde sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Cezaevindeyken anoreksiya nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.

Hastanede tedavi altındayken 23 kiloya kadar düşen Candan’ın hastanede kalbinin durduğu ancak yeniden hayata döndürüldüğü söylenmişti. 21 Haziran’da 2. kez kalbi duran sosyal medya fenomeni Nihal Candan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ANNESİ “FARUK ÇİÇEK’İ ASLA AFFETMİYORUM” DEMİŞTİ

30 yaşında hayatını kaybeden Candan’ın vefatının ardından, boşanma sürecinde olduğu ve kamuoyunda vefasızlıkla eleştirilen eşi Faruk Çiçek de magazinin gündemine oturdu. Candan’ın annesi Umut Candan ise “Kızımı yalnız bıraktı. Onu asla affetmiyorum” demiş ve fenomenin ölümünde Çiçek’i de sorumlu tutmuştu.

DİNİ NİKAH ANLARI PAYLAŞILDI

Öte yandan, YouTube'da 'Bak Burası Çok Önemli' adlı hesap, Nihal Candan ile Faruk Çiçek’in imam nikahına ait görüntülerini paylaştı. Söz konusu videoda, Candan’ın Çiçek’ten 500 bin pound mehir talep ettiği dikkat çekti.

500 BİN POUND MEHİR TALEBİ

Videoda dini nikahı kıyan kişinin “Aranızda anlaşmış olduğunuz 500 bin pound vereceğinize hastalıkta, sağlıkta, hiçbir baskı altında kalmadan Allah’ın huzurunda eş ve zevce olarak kabul ettin mi?” şeklinde sorduğu da duyuluyor.