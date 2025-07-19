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Pınar Altuğ'dan yıllar sonra gelen Umut Elçioğlu itirafı! İlk evliliği...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Pınar Altuğ&#039;dan yıllar sonra gelen Umut Elçioğlu itirafı! İlk evliliği...
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"Çocuklar Duymasın" dizisindeki "Meltem" karakteriyle hafızalarda yer eden Pınar Altuğ, eşi ve kızı Su'nun babası Yağmur Atacan ile tanışma hikayelerini anlattı. Zaman zaman eşiyle arasındaki 9 yaş fark nedeniyle magazin gündemine gelen ünlü oyuncu, 3 yıl süren ilk evliliği hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.

Pınar Altuğ, kendisinden 9 yaş küçük eşi ve 16 yaşındaki kızları Su'nun babası Yağmur Atacan ile 2006'da ekranlara gelen "İlk Aşkım" dizisinin setinde tanıştıklarını söyledi.

"MİLLETE KALSA ÇOKTAN AYRILMIŞTIK"

Uğurkan Erez ile Erol Albayrak'ın YouTube’da yayınlanan "Şimdi Konuşmak Moda" programına konuk olan 51 yaşındaki oyuncu, "Yağmur kural tanımaz bir adamdır. Sette kapıyı açtı, içeri girdi ve beni öptü. O zaman ilişkimiz başladı. Yağmur ile 19 yıldır beraberiz ve 17 yıllık mutlu bir evliliğimiz var. Sen yaptığın şeyden eminsen ve için rahatsa kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı. Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık" dedi.

Pınar Altuğ'dan yıllar sonra gelen Umut Elçioğlu itirafı! İlk evliliği... - 1. Resim

"KEŞKE DAHA ERKEN BOŞANSAYDIM"

Ünlü oyuncu, 2000–2003 yılları arasında Umut Elçioğlu ile yaptığı ilk evlilik hakkında "Keşke daha erken bitirseydim ya da hiç evlenmeseydim" açıklamasını yaptı.

Pınar Altuğ'dan yıllar sonra gelen Umut Elçioğlu itirafı! İlk evliliği... - 2. Resim

"KOCAMI ELİNDE TUTMAK İÇİN PARA VERMİŞİM"

Pınar Altuğ, kendisine yapılan en absürt yorumun sorulması üzerine, "Kocamı elimde tutmak için ona para vermişim" cevabını verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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