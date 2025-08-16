İbrahim Tatlıses kızını evden attırdı! Olay büyüdü, dava açıldı: 'Silah' detayı şaşırttı

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, tartışma sırasında Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses’e ağır hakaretlerde bulundu. Sinirlerine yenik düşen Çıtak, masada duran televizyon kumandasını alarak babasına doğru fırlattı. Kumanda Tatlıses’e isabet etmezken, evde bulunan çalışanlar olaya tanık olduklarını beyan etti.

Tanık ifadelerine göre, tartışmanın büyümesi üzerine Tatlıses, çalışanlarından kızını evden uzaklaştırmalarını istedi. Bunun üzerine Çıtak, çalışanlar tarafından dışarı çıkarıldı. Olay sırasında ortamın oldukça gergin olduğu, tarafların yüksek sesle tartışmayı sürdürdüğü belirtildi.

İBRAHİM TATLISES ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİĞİNİ BELİRTTİ

Sabah’ın haberine göre, yaşananların ardından İbrahim Tatlıses, resmi şikâyette bulundu. Ancak ilerleyen günlerde verdiği ek beyanda şikâyetinden vazgeçtiğini bildirdi. Buna rağmen savcılık, yaşananların kamu davası kapsamında değerlendirilmesine karar verdi. Çünkü iddianamede yer alan bilgiye göre, kullanılan kumanda Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesi gereğince "silah" olarak kabul ediliyor.

TCK'nın 73. maddesi uyarınca, bu tür suçlar şikâyete bağlı olmadan kovuşturulabiliyor. Savcılık, Dilan Çıtak'ın eylemini "silahla yaralamaya teşebbüs" olarak nitelendirdi. Soruşturma dosyasında, şüphelinin alınan ifadesinde suçlamaları kabul ettiği bilgisi de yer aldı. Savcılık, delil ve tanık beyanlarını dikkate alarak dosyayı kamu adına cezalandırma talebiyle mahkemeye sevk etti.

04 Temmuz 2025 tarihli sevk yazısında, Tatlıses'in şikâyetinden vazgeçmiş olmasına rağmen olayın ceza hukuku açısından ciddi bir suç teşkil ettiği vurgulandı.