İbrahim Tatlıses kızını evden attırdı! Olay büyüdü, dava açıldı: 'Silah' detayı şaşırttı

İbrahim Tatlıses kızını evden attırdı! Olay büyüdü, dava açıldı: 'Silah' detayı şaşırttı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İbrahim Tatlıses kızını evden attırdı! Olay büyüdü, dava açıldı: &#039;Silah&#039; detayı şaşırttı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in, kızı Dilan Çıtak’ın geçen yıl Bodrum’da kahvaltı sırasında kendisine kumanda fırlatması “silah" sayıldı. Tatlıses şikâyetini geri çekse de olay kamu davasına dönüştü.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, tartışma sırasında Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses’e ağır hakaretlerde bulundu. Sinirlerine yenik düşen Çıtak, masada duran televizyon kumandasını alarak babasına doğru fırlattı. Kumanda Tatlıses’e isabet etmezken, evde bulunan çalışanlar olaya tanık olduklarını beyan etti.

İbrahim Tatlıses kızını evden attırdı! Olay büyüdü, dava açıldı: 'Silah' detayı şaşırttı - 1. Resim

Tanık ifadelerine göre, tartışmanın büyümesi üzerine Tatlıses, çalışanlarından kızını evden uzaklaştırmalarını istedi. Bunun üzerine Çıtak, çalışanlar tarafından dışarı çıkarıldı. Olay sırasında ortamın oldukça gergin olduğu, tarafların yüksek sesle tartışmayı sürdürdüğü belirtildi.

İbrahim Tatlıses kızını evden attırdı! Olay büyüdü, dava açıldı: 'Silah' detayı şaşırttı - 2. Resim

İBRAHİM TATLISES ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİĞİNİ BELİRTTİ

Sabah’ın haberine göre, yaşananların ardından İbrahim Tatlıses, resmi şikâyette bulundu. Ancak ilerleyen günlerde verdiği ek beyanda şikâyetinden vazgeçtiğini bildirdi. Buna rağmen savcılık, yaşananların kamu davası kapsamında değerlendirilmesine karar verdi. Çünkü iddianamede yer alan bilgiye göre, kullanılan kumanda Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesi gereğince "silah" olarak kabul ediliyor.

İbrahim Tatlıses kızını evden attırdı! Olay büyüdü, dava açıldı: 'Silah' detayı şaşırttı - 3. Resim

TCK'nın 73. maddesi uyarınca, bu tür suçlar şikâyete bağlı olmadan kovuşturulabiliyor. Savcılık, Dilan Çıtak'ın eylemini "silahla yaralamaya teşebbüs" olarak nitelendirdi. Soruşturma dosyasında, şüphelinin alınan ifadesinde suçlamaları kabul ettiği bilgisi de yer aldı. Savcılık, delil ve tanık beyanlarını dikkate alarak dosyayı kamu adına cezalandırma talebiyle mahkemeye sevk etti.

İbrahim Tatlıses kızını evden attırdı! Olay büyüdü, dava açıldı: 'Silah' detayı şaşırttı - 4. Resim

04 Temmuz 2025 tarihli sevk yazısında, Tatlıses'in şikâyetinden vazgeçmiş olmasına rağmen olayın ceza hukuku açısından ciddi bir suç teşkil ettiği vurgulandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sındırgı depreminin bilançosu belli oldu! Bakan Kurum, mayıs ayını işaret etti
