Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Astrolog Nuray Sayarı evlendi! Gelinliği sosyal medyanın diline düştü: Bakın eşi kim çıktı

Astrolog Nuray Sayarı evlendi! Gelinliği sosyal medyanın diline düştü: Bakın eşi kim çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Astrolog Nuray Sayarı evlendi! Gelinliği sosyal medyanın diline düştü: Bakın eşi kim çıktı
Astrolog, Nuray Sayarı, Evlilik, Ahmet, Gelinlik, Düğün, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, nişanlısı Ahmet’le evlendi. Tercih ettiği gelinlik düğünün en çok konuşulan detayı olurken, sosyal medyada yorum yağdı.

54 yaşındaki ünlü astrolog Nuray Sayarı, nişanlısı Ahmet ile görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Çifti bu özel günlerinde yakınları ve sevenleri yalnız bırakmadı.

Astrolog Nuray Sayarı evlendi! Gelinliği sosyal medyanın diline düştü: Bakın eşi kim çıktı - 1. Resim

Düğünde en çok dikkat çeken detay ise Sayarı’nın tercih ettiği gelinlik oldu. Sosyal medyada binlerce yorum alan gelinlik için kimi kullanıcılar “Çok yakışmış, oldukça havalı duruyor” yorumunu yaparken, kimileri de “Fazla abartılı olmuş, gerek yoktu” şeklinde eleştirilerde bulundu.

Astrolog Nuray Sayarı evlendi! Gelinliği sosyal medyanın diline düştü: Bakın eşi kim çıktı - 2. Resim

Sayarı’nın eşi ise gelinliği çok beğendiğini belirterek tam not verdi. Nuray Sayarı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Eşim öyle kolay kolay beğenmez” ifadelerini kullandı.

Astrolog Nuray Sayarı evlendi! Gelinliği sosyal medyanın diline düştü: Bakın eşi kim çıktı - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ankara su kesintisi: ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman gelecek?Bir kente havalimanı müjdesi! Bakan Uraloğlu açılış için tarih verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Burak Deniz'den Datça’ya büyük hamle! 15 milyon TL yatırım yaptı, nedeni ortaya çıktı - MagazinDatça’ya büyük yatırım! Nedeni belli olduÖzge Özpirinçci’den meslektaşlarına net gönderme! Dürüstlüğü takdir topladı - MagazinMeslektaşlarına net gönderme! Dürüstlüğü takdir topladı‘Müslüm Baba’ tır sürmeye başladı sandılar: Gerçek başka çıktı! Gören hayret ediyor - Magazin‘Müslüm Baba’ tır sürmeye başladı sandılarHastalığının sebebini açıklamıştı! Hakkı Bulut’un Ferdi Tayfur iddialarına sert yalanlama… - MagazinHastalığının sebebini açıklamıştı! Sert yalanlama gecikmediKim Milyoner Olmak İster’de maliye öğrencisinin takıldığı matematik sorusu gündem oldu! Seyirci ipten aldı - MagazinMaliye öğrencisi matematik sorusunda takıldıBoşanma haberlerine doğum günü sürpriziyle nokta koydu! Kenan İmirzalıoğlu’dan Sinem Kobal’a jest… - MagazinBoşanma haberlerine son noktayı yaptığı jestle koydu
Sonraki Haber Yükleniyor...