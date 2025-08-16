Astrolog Nuray Sayarı evlendi! Gelinliği sosyal medyanın diline düştü: Bakın eşi kim çıktı

54 yaşındaki ünlü astrolog Nuray Sayarı, nişanlısı Ahmet ile görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Çifti bu özel günlerinde yakınları ve sevenleri yalnız bırakmadı.

Düğünde en çok dikkat çeken detay ise Sayarı’nın tercih ettiği gelinlik oldu. Sosyal medyada binlerce yorum alan gelinlik için kimi kullanıcılar “Çok yakışmış, oldukça havalı duruyor” yorumunu yaparken, kimileri de “Fazla abartılı olmuş, gerek yoktu” şeklinde eleştirilerde bulundu.

Sayarı’nın eşi ise gelinliği çok beğendiğini belirterek tam not verdi. Nuray Sayarı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Eşim öyle kolay kolay beğenmez” ifadelerini kullandı.