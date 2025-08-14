Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eşi tarafından vurulduğu ve yoğun bakımda olduğu iddia edildi! Nur Sayarı'dan açıklama geldi

Eşi tarafından vurulduğu ve yoğun bakımda olduğu iddia edildi! Nur Sayarı'dan açıklama geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eşi tarafından vurulduğu ve yoğun bakımda olduğu iddia edildi! Nur Sayarı&#039;dan açıklama geldi
Magazin Haberleri

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, Beykoz’daki kına gecesinde eski eşinin silahlı baskın yaptığı iddialarını ve yoğun bakımda olduğu yönündeki haberleri yalanladı. Sayarı, Cuma günü yapılacak düğün hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

Yeniden nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü astrolog Nuray Sayarı, geçtiğimiz günlerde Beykoz’da nişanlısı Ahmet Bey ile görkemli bir kına gecesi düzenledi.

Eşi tarafından vurulduğu ve yoğun bakımda olduğu iddia edildi! Nur Sayarı'dan açıklama geldi - 1. Resim

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ve videolarla mutlu anlarını takipçileriyle paylaşan Sayarı, gecede kullanılan gösterişli dekorlarla da dikkat çekti.

Eşi tarafından vurulduğu ve yoğun bakımda olduğu iddia edildi! Nur Sayarı'dan açıklama geldi - 2. Resim

Ancak kına gecesinin ardından ortaya atılan iddialar magazin gündemini karıştırdı. Eski eşi Aşkın Sayarı’nın geceye silahla baskın yaptığı ve kurşun yağdırdığı, Nuray Sayarı’nın ise yoğun bakıma kaldırıldığı öne sürüldü.

Eşi tarafından vurulduğu ve yoğun bakımda olduğu iddia edildi! Nur Sayarı'dan açıklama geldi - 3. Resim

"BENİM SAĞLIĞIM GAYET YERİNDE"

Cuma günü dünyaevine girmeye hazırlanan Sayarı, sosyal medyadan yayınladığı video ile iddiaları kesin bir dille yalanladı ve düğün hazırlıklarının sorunsuz şekilde devam ettiğini belirtti.

Eşi tarafından vurulduğu ve yoğun bakımda olduğu iddia edildi! Nur Sayarı'dan açıklama geldi - 4. Resim

Sayarı, şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklarımın babası Aşkın Sayarı, yaptığım kına gecesinde; "Kınayı bastı, yok beni kurşunladı, yok bana zarar verdi" diye laflar edilmiş. Herkes evlenir, herkes ayrılır. Ama benim çocuklarımın babası Aşkın Sayarı, böyle maganda biri değil. Bu sitelerin hepsine dava açmayı düzenliyoruz sevgili avukatımla. Benim sağlığım gayet yerinde. Yoğun bakımda diye haberler çıkmış. Söz konusu bile değil. Cuma akşamı benim düğünüm var.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi

