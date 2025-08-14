Eşi tarafından vurulduğu ve yoğun bakımda olduğu iddia edildi! Nur Sayarı'dan açıklama geldi

Yeniden nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü astrolog Nuray Sayarı, geçtiğimiz günlerde Beykoz’da nişanlısı Ahmet Bey ile görkemli bir kına gecesi düzenledi.

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ve videolarla mutlu anlarını takipçileriyle paylaşan Sayarı, gecede kullanılan gösterişli dekorlarla da dikkat çekti.

Ancak kına gecesinin ardından ortaya atılan iddialar magazin gündemini karıştırdı. Eski eşi Aşkın Sayarı’nın geceye silahla baskın yaptığı ve kurşun yağdırdığı, Nuray Sayarı’nın ise yoğun bakıma kaldırıldığı öne sürüldü.

"BENİM SAĞLIĞIM GAYET YERİNDE"

Cuma günü dünyaevine girmeye hazırlanan Sayarı, sosyal medyadan yayınladığı video ile iddiaları kesin bir dille yalanladı ve düğün hazırlıklarının sorunsuz şekilde devam ettiğini belirtti.

Sayarı, şu ifadelere yer verdi: