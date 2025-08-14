Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
"Entübe edildi" denilmişti! 89 yaşındaki Gönül Yazar aylar sonra ortaya çıktı: Son hali şaşırttı

“Entübe edildi” denilmişti! 89 yaşındaki Gönül Yazar aylar sonra ortaya çıktı: Son hali şaşırttı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
"Entübe edildi" denilmişti! 89 yaşındaki Gönül Yazar aylar sonra ortaya çıktı: Son hali şaşırttı
Türk sanat müziğinin ünlü ismi Gönül Yazar, 89. yaşını sağlık ve neşe içinde kutladı. Geçtiğimiz aylarda çıkan “entübe edildi” iddialarını yalanlayan sanatçı, doğum gününde enerjik haliyle sevenlerinden tam not aldı.

Türk sineması ve sanat müziğinin ünlü ismi Gönül Yazar’ın, bir dönem sağlık sorunları yaşadığı ve entübe edildiği iddia edilmiş, bu söylentiler sevenlerini endişelendirmişti.

“Entübe edildi” denilmişti! 89 yaşındaki Gönül Yazar aylar sonra ortaya çıktı: Son hali şaşırttı - 1. Resim

Ünlü isim, o dönemde yaptığı açıklamada haberleri kesin bir dille yalanlamış, “Şu an hayatımın en sağlıklı günlerini yaşıyorum” diyerek iddialara tepki göstermişti.

“Entübe edildi” denilmişti! 89 yaşındaki Gönül Yazar aylar sonra ortaya çıktı: Son hali şaşırttı - 2. Resim

DOĞUM GÜNÜNÜ SEVDİKLERİYLE KUTLADI

Aylar sonra yeniden ortaya çıkan 89 yaşındaki Yazar, doğum gününü sevdikleriyle kutladı.

“Entübe edildi” denilmişti! 89 yaşındaki Gönül Yazar aylar sonra ortaya çıktı: Son hali şaşırttı - 3. Resim

Pastasındaki mumları üflerken “Kilo alayım inşallah” diyerek dua etti. Sosyal medyada ise “Gayet sağlıklı görünüyor” ve “Bu yaşta böyle görünmek harika” yorumları yapıldı.

