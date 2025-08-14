“Entübe edildi” denilmişti! 89 yaşındaki Gönül Yazar aylar sonra ortaya çıktı: Son hali şaşırttı
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Türk sanat müziğinin ünlü ismi Gönül Yazar, 89. yaşını sağlık ve neşe içinde kutladı. Geçtiğimiz aylarda çıkan “entübe edildi” iddialarını yalanlayan sanatçı, doğum gününde enerjik haliyle sevenlerinden tam not aldı.
Türk sineması ve sanat müziğinin ünlü ismi Gönül Yazar’ın, bir dönem sağlık sorunları yaşadığı ve entübe edildiği iddia edilmiş, bu söylentiler sevenlerini endişelendirmişti.
Ünlü isim, o dönemde yaptığı açıklamada haberleri kesin bir dille yalanlamış, “Şu an hayatımın en sağlıklı günlerini yaşıyorum” diyerek iddialara tepki göstermişti.
DOĞUM GÜNÜNÜ SEVDİKLERİYLE KUTLADI
Aylar sonra yeniden ortaya çıkan 89 yaşındaki Yazar, doğum gününü sevdikleriyle kutladı.
Pastasındaki mumları üflerken “Kilo alayım inşallah” diyerek dua etti. Sosyal medyada ise “Gayet sağlıklı görünüyor” ve “Bu yaşta böyle görünmek harika” yorumları yapıldı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız