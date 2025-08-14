“Entübe edildi” denilmişti! 89 yaşındaki Gönül Yazar aylar sonra ortaya çıktı: Son hali şaşırttı

Türk sineması ve sanat müziğinin ünlü ismi Gönül Yazar’ın, bir dönem sağlık sorunları yaşadığı ve entübe edildiği iddia edilmiş, bu söylentiler sevenlerini endişelendirmişti.

Ünlü isim, o dönemde yaptığı açıklamada haberleri kesin bir dille yalanlamış, “Şu an hayatımın en sağlıklı günlerini yaşıyorum” diyerek iddialara tepki göstermişti.

DOĞUM GÜNÜNÜ SEVDİKLERİYLE KUTLADI

Aylar sonra yeniden ortaya çıkan 89 yaşındaki Yazar, doğum gününü sevdikleriyle kutladı.

Pastasındaki mumları üflerken “Kilo alayım inşallah” diyerek dua etti. Sosyal medyada ise “Gayet sağlıklı görünüyor” ve “Bu yaşta böyle görünmek harika” yorumları yapıldı.