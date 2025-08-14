Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'dan şiddet itirafı! Anlattıkları kan dondurdu: "Yerdeyken tekmeledi"

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz cephesinde aile içi kriz giderek büyüyor. Son dönemde sanatından çok ailesiyle yaşadığı gerginliklerle gündeme gelen Özcan Deniz’in annesi ve abisiyle yaşadığı sert tartışmalar sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Bu kez ise gündem, ünlü şarkıcının eşi Samar Dadgar’ın çarpıcı açıklamaları oldu. Dadgar, kayınvalidesi Kadriye Deniz’in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek yaşananları tüm detaylarıyla anlattı.

“Beni yatağa fırlattı” diyen Dadgar, olay anını şöyle aktardı:

“Yerdeyken annesi karnıma dakikalarca tekme atmaya başladı. O pembe çoraplarını ve terliklerini asla unutmayacağım. Özcan banyodan her an çıkabilir diye kızını harcayıp ‘Vurma kızım yazıktır günahtır’ diye bağırmaya başladı. Yurda Hanım telefonumu alıp camdan havuza atmaya çalıştı. O sırada kendi maaşımla aldığım ve hâlâ taksitini ödediğim telefonum aklıma geldi. ‘Atma’ dedim. Tam o anda biri saçımı çekip beni yatağa fırlattı. Özcan banyonun kapısını açtığında, kafam yarılmış, kirpiklerimden kan akıyordu. Annesinin elinde saçlarım vardı. Duvara asılı aynada kendime bakıyordum ama hiçbir ses duymuyordum. Kulaklarım tamamen gitmişti ve tek düşündüğüm şey ‘Ne olacak şimdi? Neydi bu? Nasıl hissetmem lazım?’ oldu.”